Проект по специальным соцуслугам для детей с инвалидностью охватит еще 6 регионов РК

В рамках реализации Социального кодекса РК стартовал пилотный проект по созданию в регионах Казахстана домов малой вместимости (ДМВ) для оказания специальных социальных услуг с привлечением частного сектора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото: пресс-служба Минтруда РК

Первый дом малой вместимости для детей с инвалидностью открылся 4 июля этого года в Караганде.

Здесь в условиях дневного стационара специальные социальные услуги (ССУ) получают дети с психоневрологическими патологиями и нарушением опорно-двигательного аппарата.

Благодаря внедрению ДМВ абилитация детей с нарушениями в развитии проходит в более качественном формате за счет небольшой численности получателей услуг.

Матери поделились своими впечатлениями от пребывания их детей в ДМВ Караганды.

«За 3 недели получения услуг в ДМВ ребенок стал проявлять себя с хорошей стороны. Нашим детям созданы все условия, они чувствуют себя как дома, организован необходимый индивидуальный уход. Благодарю высококвалифицированных специалистов», – рассказала Мадина Жекенова.

«Хотела бы выразить благодарность! Сегодня наши детки имеют возможность жить полноценной жизнью и общаться с другими детьми. Мы, родители, имеем возможность в это время работать. Спасибо каждому сотруднику за их труд и подход к ребенку!» – делится своими впечатлениями Вероника Афанасьева.

В текущем году в рамках реализации пилотного проекта планируется открыть дома малой вместимости еще в 6 регионах страны: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская области и города Астана, Алматы, Шымкент.

На сегодня в Казахстане 711,8 тысячи лиц с инвалидностью, из них взрослые – 607,6 тысячи человек, дети – 104,3 тысячи человек.

На 1 июля 2023 года системой социального обслуживания было охвачено более 109 тысяч человек, из них 52 тысячи лиц с инвалидностью, в том числе более 21 тысячи детей.

Специальные социальные услуги предоставляют около 750 государственных субъектов.