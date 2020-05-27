Проекты, от которых ждут тепла

924
Чингиз Ташенов

Об этом стало известно в ходе состоявшегося в акимате облас­ти заседания, на котором были рассмотрены итоги минувшего и подготовка к предстоящему отопительному сезону. 

Как сообщил начальник облуп­равления энергетики и ЖКХ Иван Юрченко, в целом по его ведомству в рамках ДКЗ-2020 начата реализация 72 проектов общей стои­мостью 10,9 млрд тенге, в связи с чем через центры занятости планируется трудоустройст­во 1 364 акмолинцев. По 56 проектам заключены договоры подряда, а по 16 ведутся конкурсные процедуры.

В нынешнем году в ряде сел области планируется осуществить реконструкцию котельных, что даст возможность подключить к теплу дополнительно 61 многоэтажный и 454 индивидуальных жилых дома, а также 31 объект социально-бытового назначения.

В рамках подготовки к предстоящему осенью в Кокшетау российско-казахстанскому форуму в областном центре ведется реконструкция тепловых магист­ралей ТМ-2 на общую сумму в 2,6 млрд тенге. Начато строительство сетей теплоснабжения и в пригородном селе Красный Яр. Завершить работы намечено в следующем году. В результате к сетям удастся дополнительно подключить 110 абонентов, а это 30 многоквартирных и 80 индивидуальных домов.

А вот в Бурабайском районе, где на ремонт тепловых сетей выделено свыше 2 млрд тенге, особого внимания требует расширение котельной в поселке Бурабай.

В ходе заседания Иван Юрченко сообщил о том, что акмолинцам в связи с режимом ЧП возместят расходы по уплате коммунальных услуг на сумму в 1,5 млрд тенге. Эти меры господдержки предназначены для оказания помощи инвалидам 1, 2 и 3-й групп, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и много­детным, а также участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам.

На выплату также могут рассчитывать семьи погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры и пенсионеры с минимальной пенсией.

Аким области Ермек Маржикпаев поручил провести организационную и разъяснительную работу среди населения и обеспечить оперативную выдачу средств на возмещение затрат на коммунальные услуги вышеуказанным категориям граждан.

– Тем районам, где имеется кредиторская задолженность за свет и тепло, необходимо принять действенные меры по ее ликвидации, – подчеркнул глава региона. – А по отдельным проблемным моментам следует собраться дополнительно и определить пути их решения.

