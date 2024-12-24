Проекты, укрепляющие надежность энергосистемы

По состоянию на 1 января 2024 года объем общей располагаемой мощности составил 20,4 ГВт при рабочей мощности 15,4 ГВт. Максимум потребления в текущем осенне-зимнем перио­де дос­тиг 16,6 ГВт, а максимум генерации – 15,1 ГВт. По данным на 19 декабря объем выработки электро­энергии равняется 113,1 млрд кВтч·ч.

– Учитывая необходимость сохранения энергетической безо­пасности, надежного энергоснабжения, а также ежегодный рост потребления электрической энергии, требуется ввод новых генерирующих мощностей и осуществление модернизации действующих электростанций. Для покрытия дефицита Минэнер­го разработан план мероприятий, предусматривающий ввод дополнительных 26 ГВт, – сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.

В целом, по его словам, планируется провести модернизацию, реконструкцию и расширение действующих станций на суммарную мощность 5,9 ГВт. В том числе в 2024 году между отрас­левым министерством и энергетическими компаниями было заключено 13 соответствую­щих инвестиционных соглашений.

Благодаря реконструкции и расширению действующих элект­ростанций до конца уходящего года ожидается ввод генерации суммарной мощностью более 700 МВт.

Так, на сегодня запущен первый блок на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт. До конца года будет завершена замена турбоагрегата № 6 на Атырауской ТЭЦ мощностью 65 МВт и котлоагрегата № 8 на Жезказганской ТЭЦ мощностью 43 МВт, а также проекты ВИЭ суммарной мощностью 163,35 МВт.

На разных стадиях реализации находятся проекты по строительству новой генерации мощностью порядка 9 ГВт. В рамках проведения аукционных торгов по отбору маневренной генерации предусмотрено строительство газовых станций в Актау, Атырау, Актобе, Астане, Таразе, Кызылорде, Шымкенте и Туркестанской области.

Механизм, успешно апробированный в 2022 году, позволил начать осуществление четырех проектов по строительству парогазовых установок суммарной мощностью 1,8 ГВт в Туркестанской, Кызылординской областях, области Улытау, а также в городе Алматы со сроками завершения в 2026-м.

Для сбалансированного развития отрасли

В августе 2024 года проведены очередные аукционные торги и определены четыре победителя на право исполнения работ по сооружению парогазовых установок в Жамбылской, Актюбинской и Атырауской областях суммарной мощностью 700 МВт со сроками завершения в 2028-м.

На разных этапах в рамках межправительственных соглашений со стратегическими инвесторами ведется проработка крупномасштабных проектов мощностью 2 ГВт. Большая работа проделана в 2024 году в плане сбалансированного развития традиционных и возобновляемых источников энергии. В рамках бюджетной программы Министерства энергетики «Развитие тепло-электроэнергетики» из республиканского бюджета было выделено 58,3 млрд тенге на реализацию 14 проектов (шести – по тепловому, восьми – по электроснабжению). Один из объектов – подстанция 110⁄10 кВ в районе ПДП «Акжайык» Уральска – уже введен в эксплуатацию.

– Продолжаются работы по объединению электрических сетей Западной зоны с Единой электроэнергетической системой, для чего до 2028 года будет построена ЛЭП 500 кВ длиной 604 километра. Она соединит Актюбинскую и Атыраускую области. Маневренные газовые энергоисточники Западной зоны будут использоваться для компенсации дисбалансов электро­энергии и мощности Северной и Южных зон. Завершается разработка проектно-сметной документации (ПСД), строительно-монтажные работы начнутся в 2025 году, – уточнил вице-министр.

Разрабатывается ПСД проекта усиления электрических сетей Южной зоны (Шу – Жамбыл – Шымкент). Его первый этап – строительство ВЛ 500 кВ протяженностью 475 км по маршруту Шу – Жамбыл – Шымкент – планируется завершить в 2027 году.

Для дальнейшего укрепления связи между северными и южными регионами, а также наращивания транзитного потенциала намечено строительство линий постоянного тока «Север – Юг» напряжением +⁄– 500 кВ. Изучается целесообразность сооружения линии постоянного тока, соединяющей Западную и Южную зоны республики, которая позволит закольцевать Единую электроэнергетическую систему Казахстана. Таким образом, ожидается покрытие всей потребности экономики в электроэнергии.

Инвестиции

и ремонтная кампания

Благодаря увеличению годового лимита возвратных инвестиций с 32 млрд до 428 млрд тенге пополнился пул проектов по модернизации, расширению и реконструкции основного оборудования для действующих энергетических организаций. Для повышения инвестиционной привлекательности отрасли в 2024 году скорректированы тарифы на электроэнергию для 24 из 49 предприятий-производителей электроэнергии. Средний рост тарифов составил около 20%, что связано с увеличением затрат на ремонт, топливо и заработную плату.

В настоящее время действуют 22 инвестицион­ных соглашения на суммарную мощностью 2,8 ГВт. Так, к примеру, ведется восстановление блока № 1 Экибас­тузской ГРЭС-1 (500 МВт); замена турбоагрегатов на Атырауской ТЭЦ (65 МВт), Топарской ГРЭС (130 МВт) и Жезказганской ТЭЦ (93 МВт); расширение Карагандинской ТЭЦ-3 и Усть-Каменогорской ТЭЦ.

– Благодаря своевременно и качественно проведенным работам удалось в целом организованно начать отопительный период и осуществлять его без крупных технологических нарушений, – подчеркнул Сунгат Есимханов.

Основная часть запланированных на 2024 год капитальных ремонтов Системным оператором выполнена: завершен ремонт на девяти энергоблоках, 53 котлах и 40 турбинах. На заключительной стадии ремонт на одном энергоблоке, двух котлах и пяти турбинах. Полностью отремонтировано, реконструи­ровано 542 км теплосетей. На электросетях РЭКов выполнен ремонт 20,7 км линий электропередачи, 422 подстанций и 4 тыс. трансформаторных подстанций.