Профессию освоил на заводе

Успешная карьера, конечно же, закономерный результат личных качеств Даулета, среди которых особо выделяются стремление к знаниям, трудолюбие, умение находить информацию и работать с ней. А еще – цепь случайностей, которые привели его рабочим на производство, непосредственно в цех нефтеперерабатывающего завода ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», хотя после школы он легко поступил в Казахский нацио­нально-технический университет им. К. Сатпаева на специальность «вычислительная техника и программное обеспечение».

Даулет признается, что со школьной скамьи планировал связать свою жизнь с нефтеперерабатывающим заводом, на котором 34 года отработал его отец. Но когда пришло время сдавать ЕНТ, друзья предложили за компанию выбрать в качестве профильного предмета не химию, как планировал выпускник, а физику, чтобы вместе продолжить учебу в Алматы.

После завершения учебы и получения диплома молодой специалист надеялся устроиться на работу на нефтеперерабатывающий завод в департамент информационных технологий, где успешно проходил практику во время учебы в вузе и зарекомендовал себя как серьезный и грамотный студент. Вот только вакансии по специальности на НПЗ не оказалось.

Требовались рабочие, и Даулет решил попробовать получить эту работу, не видя ничего зазорного в том, что человек с высшим образованием претендует на позицию товарного оператора четвертого разряда. Более того, он перелопатил Интернет, чтобы максимально больше узнать о том, чем ему предстоит заниматься, если вдруг примут. Круг его интересов не ограничился квалификационными требованиями.

– Читал, что это за работа, какие обязанности предстоит выполнять, – рассказывает Даулет Жумабай. – Серьезно отнесся. Более того, изучил типы очистных сооружений, особенности работы на нефтехимических производствах, тонкости и нюансы процесса очистки промышленных стоков. Узнал, какое там основное и вспомогательное оборудование, вплоть до того, что такое компрессоры, напор, воздухопродувка, реагенты, как они подаются и как действуют.

Столь основательная подготовка пошла на пользу. Молодой кандидат легко прошел первый этап конкурсного отбора. На втором этапе на эту вакансию претендовали пять человек. Выб­рали Даулета, оценив знания, в том числе касающиеся работы очистных сооружений.

Работа, суть которой сводилась к обеспечению процесса по очистке промышленных стоков, поступающих с технологических установок завода, оказалась интересной. Даулет самостоятельно включился в изучение процесса отделения нефтепродуктов, повторного их использования.

В течение полугода молодого рабочего повысили до оператора пятого разряда. Как раз в это время осуществлялась модернизация нефтеперерабатывающего завода, включающая, помимо прочего, реконструкцию очистных сооружений.

– Сейчас очистные сооружения на заводе, без преувеличения, одни из самых лучших в республ­ике, – считает Даулет Жумабай. – Их реконструкция и строительство завершились в 2018 году. Это дало возможность направлять химически очищенные стоки на повторное использование. Новые сооружения наземного типа, что исключает просачивание промышленных стоков в грунтовые воды и загрязнение почвы. Также многие сооружения теперь герметически закрыты, а это позволяет избежать выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Все эти новшества внедрены во время модернизации, и я оказался причастен к их внедрению. Пригодилось при модернизации и образование айтишника, поскольку новое оборудование связано с автоматизацией управления.

Спустя год после работы оператором Даулет поступил заочно в ЮКГУ им. М. Ауэзова на специальность «химическая технология органических веществ», решив, что если связывать свою судьбу с нефтеперерабатывающим заводом, то необходимо получить специальное образование. Начал более глубоко изучать процесс переработки нефти, продукты переработки, включая загрязняющие вещества, осадки, тем самым глубже вникнув и усвоив технологию работы очистных сооружений.

Эти знания оказались бесценны после назначения 28-летнего оператора шестого разряда начальником участка. Предложение исходило от директора департамента, оценившего основательный подход к работе, вдумчивость, организаторские и аналитические способности молодого специалиста.

Дело в том, что после завершения модернизации партнеры оставили только инструкции по эксплуатации установленного оборудования. Даулету поручили все это изучить, проанализировать и составить полный технический регламент участка. Результаты этой работы стали лучшей рекомендацией для карьерного роста молодого специалиста, успевшего поработать временно исполняющим обязанности мас­тера и даже начальника участка.

– Я оказался самым молодым работником, назначенным на столь высокую позицию, – говорит Даулет Жумабай. – Переживал поначалу, все-таки ответственная должность, хотя был уверен в своих знаниях. Понимал, что нужны еще навыки руководителя, организации производственного процесса, а в моем подчинении почти 70 человек, многие из которых намного старше меня. Одних только операторов 65 человек! Каждый со своим характером, привычками и подходом к работе.

Молодой начальник участка смог найти к каждому работнику индивидуальный подход, научился держать трудовую дисциплину, мобилизовать коллектив на выполнение поставленных целей. Говорит, что делать это несложно на предприятии, где поддерживают любое начинание, налажен тесный контакт и есть взаимопонимание между руководством предприятия и трудовым коллективом.

Три года работы в должности начальника участка в такой деловой атмосфере показали, что выбор, сделанный при подборе нового руководителя взамен ушедшего на заслуженный отдых, оказался правильным.