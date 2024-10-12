Профилактические программы по оздоровлению населения реализуют в области Жетысу

фото неправительственной организации

«Қос қанат Жетiсу» – это неправительственная организация, известная в областном центре почти каждому, поскольку ее участники умеют увлечь людей актуальными темами современности: здоровьем, правильным питанием, профилактикой пагубных привычек.

На разных площадках общественники организовывают мероприя­тия, в которые вовлекают тысячи людей.

– Как-то зашла в Городской карьерный центр, – рассказывает жительница Талдыкоргана Екатерина Бузова. – Сейчас так называется Центр занятости. А там в холле проходит очень интересная и, главное, полезная акция, посвященная здоровому образу жизни. Объединение «Қос қанат Жетiсу» приготовило плакаты, игры на эту тему, пригласило врачей поликлиники, чтобы они прямо на месте измеряли желающим давление, отвечали на вопросы о режиме дня, питании. Люди подходили к ним за советами, информацией. Всем хочется быть здоровыми, ведь здоровье – это 90 процентов счастья.

Еще один наиважнейший для общества проект этой НПО – разработка программы, нацеленной на борьбу с подростковым алкоголизмом, в которой заняты и сами подростки, и родители школьников и студентов, и общественные объединения города.

– Проблема алкоголизма становится все более актуальной, особенно в среде подростков и молодежи, – комментирует руководитель «Қос қанат Жетiсу» Елена Радионова. – Нужны разнообразные профилактические мероприятия, которые и инициировала «Қос қанат Жетiсу» при поддержке исполнительной власти. Они направлены на повышение информированности молодых людей и формирование у них позитивного отношения к здоровому образу жизни.

Ключевым элементом этой программы является вовлечение ее участников в общие действия, создание интерактивного поля. Наряду с беседами, диспутами, программой предусмотрены творческие занятия и интеллектуальные игры, которые не только развлекут, но и помогут осознать важность здорового образа жизни.

Родители также играют важную роль в профилактике, ведь их поддержка и участие в обучении подростков существенно влияют на формирование правильных установок и ценностей. Итоговая же цель – сделать так, чтобы у каждого подростка были разные интересы, хобби, чтобы юноши и девушки были вовлечены в спорт или волонтерскую деятельность.

Также на днях в Талдыкоргане стартовал проект по борьбе с вирусом иммунодефицита среди молодежи, он акцентирует внимание общества на важности профилактики ВИЧ⁄СПИД. Одновременно ведется обучение граждан безопасному поведению, информирование о рисках инфекции.

– В последние десятилетия проблема распространения ВИЧ продолжает оставаться одним из самых серьезных вызовов для общественного здоровья, – отметили в «Қос қанат Жетiсу». – Особенно это касается молодежи, являющейся наиболее уязвимой группой населения.

Надо признать, что в этом вопросе есть недостаточная осведомленность: многие молодые люди не обладают знаниями о ВИЧ и способах защиты от него, что увеличивает вероятность заражения и передачи инфекции. Кроме того, страх перед дискриминацией больных ВИЧ может мешать идти на тестирование, получать соответствующую помощь и поддержку.

– Молодежь является ключевой целевой группой для профилактических программ, поскольку предупреждение заражения ВИЧ может значительно снизить нагрузку на человечество в будущем, – пояснили в НПО. – Общественное объединение «Қос қанат Жетiсу», имея опыт по работе с населением, начало реализацию проекта под девизом «ВИЧ⁄СПИД в центре внимания!»

– Очень важно предоставлять молодым людям объективную информацию задолго до того, как они начнут вступать в сексуальные отношения, – подхватывает психолог проекта Елена Пискунова. – Задача всех профилактических программ – научить подростков связывать воедино свои знания, осознавать степень риска.

Проектная команда совместно с сотрудниками областного центра по борьбе и профилактике ВИЧ проведет ряд мероприятий с участием школьников и студентов на базе общеобразовательных учреждений Талдыкоргана.

– Конечно, это очень важные инициативы, которые находят отклик у родителей школьников и студентов, – считает житель Талдыкоргана Алексей Ким. – Мы все хотим видеть наших детей здоровыми и успешными, но не всегда умеем донести до них важную информацию. Поэтому большая благодарность общественникам за их работу.