Производство отечественных беспилотников началось в ЗКО
Батырбек Агимбетов
В Уральске займутся производством первых отечественных беспилотных летательных аппаратов, передает Kazpravda.kz. Модель,которую планируют выпускать на территории завода "Омега", может использоваться для военных и гра
займется уральский бизнесмен, директор компании "Мир Масел" Абай Рыскалиев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на материал в печатной версии газеты. Местом их изготовления выбрана территория завода "Омега".
"Налажены контакты с ОАО "Научный центр прикладной электродинамики", расположенным в городе Егорьевск Московской области. Беспилотник может использоваться для мониторинга окружающей среды, состояния трубопроводов, аэрофотосъемки, лесных массивов. Полезен он и в сельском хозяйстве, поскольку способен определять степень эрозии почв и даже количество внесенных удобрений", – рассказал Абай Рыскалиев.
"Первым шагом к производству в Казахстане БПЛА стала успешная демонстрация действующего образца под названием "СОРДА-2" на выставке, прошедшей в рамках ХI Международного форума с участием президентов Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина. Для производства в нашей стране выбрана самая оптимальная модель, одинаково пригодная и для военных, и для гражданских целей. Она хорошо зарекомендовала себя в Казахстане во время обследования района падения ракеты-носителя "Протон-М", – сообщается в материале.