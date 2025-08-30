Конституция открыла новую веху в становлении молодого государства – Республики Казахстан, обеспечила его плавный переход на систему управления обществом, основанную на мировых стандартах и принципах демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. В Конституции нашли отражение положения Всеобщей декларации прав человека, международных пактов о гражданских и политических правах, об экономических, социальных и культурных правах, а также других конвенций в сфере прав человека.

За три десятилетия конституционно-правовая система Казахстана поэтапно совершенствовалась, обновлялись ее ключевые направления, обогащались новыми инструментами механизмы защиты прав и свобод личности. Глубокая правовая природа Конституции, ее способность в последовательных законодательных и организационных преобразованиях общественного устройства и трансформации государственного управления являются безус­ловным подтверж­дением того, что она обладает безграничным потенциалом для всестороннего обновления государства и общества.

Конституционная реформа 2022 года, инициированная Главой государства, послужила поворотным моментом на пути строительства справедливого и сильного Казахстана. Реформа задала динамизм развитию страны, создала платформу для дальнейшей модернизации общества и укрепления политико-правовой прочности государства.

Она усилила роль Конституции как главного инструмента взаимодействия государства и гражданского общества, сохраняя при этом фундаментальные принципы правового государства – верховенство Закона и всеобъемлющий Порядок. В этом заключаются историко-созидательное значение данной реформы и ее политико-правовая ценность для всей страны.

Впервые с 1995 года на респуб­ликанском референдуме 5 июня 2022 года народ Казахстана сделал свой выбор – одобрил внесение изменений и дополнений в Конституцию. Этот шаг заложил основу новой политической культуры – принятие важных государственных решений на всенародном голосовании. Конституционная реформа охватила 33 статьи Основного закона и затронула почти третью часть его текста, что свидетельствует о системном изменении содержания Конституции.

В ходе реформы были осуществлены институциональные преобразования, направленные на совершенствование всей модели государственного управления, перераспределение властных полномочий, в частности, усиление роли Парламента и расширение участия народа в управлении государством. Тем самым была обновлена система государственной власти по формуле «сильный Президент – влиятельный Парламент – подот­четное Правительство».

Реформа включила в Основной закон устойчивые институты защиты ценностей правового государства, сделав еще более надежной систему гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина. Воссоздан Конституционный суд с предоставлением гражданам права прямого обращения к нему по вопросам, затрагивающим их конституционные права. Сегодня подавляющее большинство обращений в Конституционный суд поступает от граждан, что говорит о высокой востребованности этого института.

Приобрел конституционный статус институт уполномоченного по правам человека, призванный Основным законом содействовать восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина. В рамках реформы отменена смертная казнь, что стало важным шагом на пути к гуманизации уголовной политики. Конституция теперь прямо запрещает ее применение, закрепляя естественное право человека на жизнь как безусловную и высшую ценность.

Реформа придала импульс дальнейшему развитию конституционных основ деятельности прокуратуры. Ее компетенция стала регулироваться Конституционным законом, Генеральному прокурору предоставлено право обращения в Конституцион­ный суд.

Ранее прокуратура выявляла отдельные нормы законов, которые нарушали Конституцию. Однако она не могла напрямую инициировать проверку в Конституционном совете. Теперь Генеральный прокурор может оспаривать такие акты в Конституционном суде. А также вправе направить в орган конституционного конт­роля обращение об официальном толковании норм Конституции и проверке международных договоров до их ратификации.

Конституционный суд уже рассмотрел наши обращения по вопросам разграничения функций суда и прокуратуры в исполнительном производстве, а также прокуратуры и органов расследования в уголовном процессе. Генеральная прокуратура по запросу судей КС направляет материалы, в том числе аналитического характера, заключения по вопросам конституционного производства, результаты надзорных проверок, статистические и другие данные.

Прокуроры также активно содействуют исполнению итоговых решений Конституционного суда. В этих целях нами изучено свыше 35 тыс. уголовных, более 13 тыс. гражданских дел, 45 тыс. дел об административных правонарушениях. Приняты соответствующие меры. К примеру, во исполнение нормативного постановления Конституционного суда по вопросу прекращения выплаты пенсий отдельным категориям граждан прокуроры добились пересмотра судебных актов и восстановления их конституционных прав.

В статье 83 Конституции указаны функции прокуратуры: осуществление от имени государства высшего надзора за соблюдением законности на территории страны, представление интересов государства в суде и осуществление уголовного преследования. Эти положения наделяют прокуратуру активной ролью по обеспечению верховенства закона.

В целях реализации возложенных Основным законом задач прокуратурой принимаются меры по предотвращению нарушений и восстановлению прав в разных отраслях общественных отношений – в уголовной, граж­данско-правовой, социально-экономической сферах, особенно в сфере труда, образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной поддержки. Ежегодно усилиями прокуроров восстанавливаются права сотен тысяч граждан.

В этом году при координации прокуроров взысканы долги по зарплате на сумму порядка 2 млрд тенге, восстановлены права на жилье порядка 2 тыс. воспитанников детских домов, из которых 675 уже получили квартиры, защищены права 4,5 тыс. детей с особыми потребностями. Эти и другие результаты работы прокуроров по обеспечению законности в стране регулярно освещаются в СМИ.

Важным направлением надзора органов прокуратуры является защита конституционных основ предпринимательской деятельности. В 2025 году прокурорами пресечено около 2 тыс. незаконных контрольных мероприятий госорганов, отменено 285 ограничительных мер, привлечено к ответственности порядка 800 долж­ностных лиц. Также прокуратура сопровождает инвестиционные проекты, оказывая правовую поддержку инвесторам. С начала года такую помощь получили тысяча инвесторов.

Прокуроры особое внимание уделяют соблюдению законности в уголовном процессе. Трехзвенная модель, введенная в 2021 году, позволяет эффективно обеспечивать реализацию комплекса конституционных гарантий лиц, вовлеченных в уголовную орбиту: равенство всех перед законом и судом, доступ к правосудию, право на защиту своих прав и свобод, квалифицированную юридическую помощь, личную свободу и неприкосновенность, презумпцию невиновности и другие. За этот период прокурорами изучено более 1,8 млн процессуальных решений, отменено свыше 130 тыс. незаконных постановлений, пресечено необоснованное преследование 13 тыс. граждан.

В рамках трехзвенной модели органами прокуратуры во исполнение поручений Главы государства принимаются системные меры по предотвращению незаконного вовлечения в уголовную орбиту представителей бизнеса, снижению давления и пересмот­ру уголовной политики в отношении предпринимателей. ­Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнеса в мае 2022 года поставил перед Генеральной прокуратурой задачу по усилению защиты бизнес-сферы от необоснованного уголовного преследования и разработке соответствующих законодательных поправок.

В реализацию данных поручений указанием Генерального прокурора от 2 сентября 2022 года были закреплены ограничения для регистрации дел по экономическим правонарушениям. Кроме того, для повышения уровня защищенности представителей бизнеса законом от 5 июля 2024 года были декриминализированы отдельные составы экономических уголовных правонарушений, а также смягчены наказания по ряду таких преступлений. Законом от 16 июля 2025 года требования по защите бизнеса на стадии досудебного расследования внесены в уголовно-процессуальное законодательство. В результате принятых законодательных и организацион­ных мер число уголовных дел против бизнеса сократилось в несколько раз (в 2021 году – 1 553, в 2024-м – 406). В текущем году эта тенденция сохраняется (за семь месяцев – 145).

В целом правозащитный курс прокуратуры полностью нацелен на укрепление законности и правопорядка в стране. Через высший надзор прокуратура реализует провозглашенный Президентом принцип «Закон и Порядок», отражающий дух Конституции и ее идеалов.

В условиях глобальных вызовов и стремительных перемен данная концепция, будучи системо­образующей идеологемой современного этапа государственного развития нашей страны, служит направляющим вектором для представителей государственного сектора, общественных организаций и всей активной части населения, способствуя обеспечению стабильности и построению нового общественного устройства, основанного на доверии к институтам власти и уважении к правовым нормам.

Именно поэтому важно, чтобы нормы Конституции прочно укоренились в мышлении общества как необходимый жизненный ориентир. И чем яснее граждане будут понимать смысл и ценность Конституции, тем крепче будут законность и порядок. Синхронное действие Конституции и законов, основанные на них эффективное государственное управление, справедливое правосудие, правоохранительная деятельность и зрелое правосознание общества в конечном итоге формируют правовую экосистему, в центре которой – человек, его жизнь, права и свободы.

Конституционные установки о соблюдении законности на всей территории страны, обязанности каждого соблюдать Конституцию и законодательство, уважении прав, свобод, чести и достоинства других лиц, защите Отечества и другие конституционные положения являются стержнем укрепления безопасности общества, а также охраны прав и свобод личности.

Глава государства постоянно подчеркивает стремление к построению сильного и процветаю­щего государства, где каждый гражданин чувствует заботу, защищенность и уверенность в будущем. И наша общая задача – беречь конституционный порядок и двигаться вперед в заданных Президентом стратегических направлениях.