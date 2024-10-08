Пожар в Каркаралинском районе: прокуратура напомнила об ответственности за фейки

В СМИ и соцсетях публикуются непроверенные сообщения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В средствах массовой информации и различных социальных сетях участились случаи распространения заведомо ложной информации касательно пожара в Каркаралинском районе. Публикуются непроверенные сообщения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области

Как отмечают в надзорном органе, подобные фейковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок.

В ведомстве напомнили, что распространение заведомо ложной информации является уголовно-наказуемым деянием и влечет уголовную ответственность по статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

«В связи с этим, прокуратура Каркаралинского района призывает граждан, представителей СМИ, пользователей соцсетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения данного правонарушения, доверять только официальным источникам информации», – заключили в ведомстве.

Напомним, 6 октября вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области произошло загорание сухой травы. При тушении степного пожара погиб сотрудник ДЧС, четверо госпитализированы, один из них с ожогами находится в реанимации.

На данную минуту МЧС сообщает, что природный пожар в Карагандинской области локализован.