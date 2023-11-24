Прокуратура раскритиковала систему транспортного контроля Казахстана

Фото: пресс-служба Главной транспортной прокуратуры РК

В работе координационного совета приняли участие представители правоохранительных и специальных госорганов и профильных министерств.

В обсуждении было отмечено, что законодательство в сфере международных перевозок принимается в спешке и без правового прогнозирования. В связи с этим, приоритетом Минтранспорта должно стать качество НПА и исключение условий, ухудшающих положение перевозчиков.

Также на заседании совета отметили отсутствие единого алгоритма для мониторинга международных автоперевозок. Таким образом, министерству было поручено выработать порядок контроля и интегрироваться с системами других госорганов.

Существенные недостатки озвучены и в работе электронных измерительных устройств для габаритных параметров автомобилей. За 10 лет их работа не налажена, как следствие - более 800 тыс. авто остаются без контроля, при этом государство несет миллиардные убытки на ремонт дорог.

По этой причине Антикору предложено выработать превентивные меры по пресечению возможных коррупционных проявлений со стороны транспортных инспекторов.

Также к числу приоритетных задач для профильного министерства отнесли повышение качества оказания госуслуг по выдаче иностранных разрешений на международную перевозку грузов. По результатам выборочных проверок транспортными прокурорами выявлено более 400 фактов неправомерной выдачи таких разрешительных документов.

Поэтому агентству по делам госслужбы рекомендовано провести проверки законности оказания госуслуг органами транспортного контроля.

По этим и другим поручениям определены конкретные сроки исполнения, ход их реализации будет контролироваться секретариатом совета.