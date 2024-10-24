Прокурор по делу Бишимбаева получила госнаграду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Накануне национального праздника указом главы государства государственными наградами отмечены заслуги ряда прокуроров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

В числе отмеченных работников – Айжан Аймаганова, выступившая гособвинителем в суде по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева. Напомним, в мае он был приговорен к 24 годам колонии строгого режима за убийство с особой жестокостью и истязание гражданской жены Салтанат Нукеновой. Гособвинители по делу Айжан Аймаганова и Саяхат Нурбеков на фоне судебных разбирательств стали народными героями.

В своем выступлении генпрокурор Берик Асылов подчеркнул историческую значимость декларации о государственном суверенитете, отметив, что за прошедшие годы Казахстан прошел путь от независимого государства до страны с развитой правовой системой, соответствующей лучшим мировым стандартам.