Прокуроры региона выявляют нарушения законодательства и возвращают земли государству

Но, похоже, этой «земельной вольнице» приходит конец. Все чаще в отчетах прокуратур региона появляются сообщения о том, что отторгнутые с нарушением земли возвращены государству и законным пользователям.

Так, в начале июня в районе Аккулы был проведен анализ соблюдения земельного законодательства и выявлены 36 тыс. га неиспользуемых сельхозземель либо задействованных с нарушением закона. В отдельных случаях пашни простаивали годами, а за пользователями пастбищ не было зарегистрировано ни одной единицы скота. Порядка 24 тыс. га земель населенных пунктов были незаконно переданы в пользование хозяйствующим субъектам.

По акту прокуратуры населению возвращено свыше 4 тыс. га пастбищ кадастровой стоимостью 5 млрд тенге. К целевому использованию приступили десять землепользователей. За проявленное бездействие руководитель территориального отдела земельных отношений наказан дисциплинарно.

Еще пример. Прокуратурой района Теренкол выявлен факт необоснованного предоставления КХ «Вильгельм» 1 552 га пастбищ сроком на 20 лет. Департаментом по управлению земельными ресурсами по акту надзора прокуратуры района подан иск о признании недействительными договоров аренды земли. Решением СМЭС области в иске департамента было отказано. При этом суд не принял во внимание то, что участок не мог быть предоставлен, поскольку относится к землям населенного пункта и предназначен для выпаса скота местного населения.

По апелляционному ходатайству прокуратуры Павлодарской области решение суда изменено, иск удовлетворен, земля стоимостью 2,1 млрд тенге возвращена государству.

А в Павлодаре прокуратура области предотвратила захват земли крупным предприятием. На юго-восточной окраине областного центра есть поселок металлургов, где проживают работники АО «Алюминий Казах­стана» и АО «Казахстанский электролизный завод». Рядом с этим жильем расположен Парк металлургов. Так вот прокурорами был выявлен факт незаконного предоставления части территории парка под строительство двух многоквартирных жилых домов. Участки земли этой зеленой зоны площадью 1,2 га в нарушение земельного и архитектурного законодательства были отведены одной из компаний Eurasian Resources Group – АО «Алюминий Казахстана».

По акту надзора незаконные разрешительные документы отменены, земли возвращены государству, территория парка восстановлена, виновные лица освобождены от занимаемых должностей.

Но не все нарушители земельного законодательства так легко отделываются от наказания. К примеру, прокурорской проверкой в Иртышском районе области установлены факты незаконного предоставления крупному хозяйству двух земельных участков площадью более 3 тыс. га. Для получения положительного заключения отделом земельных отношений на рассмотрение земельной комиссии предоставлены искаженные данные. В частности, категория земель населенных пунктов заменена на земли запаса и сельскохозяйственного назначения.

В результате таких действий государству нанесен ущерб в виде занижения суммы аренды земель на 80 млн тенге, а также нарушены права сельских жителей, которые из-за созданного дефицита пастбищ вынужденно снизили поголовье личного скота.

По акту прокурорского надзора земли возвращены государству и сейчас находятся в общем пользовании местного населения. По факту злоупотребления должностными полномочиями прокуратурой области проведено досудебное расследование. 22 мая приговором суда руководитель отдела земельных отношений признан виновным и осужден к трем годам лишения свободы.