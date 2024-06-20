Прокуроры региона выявляют нарушения законодательства и возвращают земли государству
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Сергей Горбунов, Павлодарская область
В минувшие годы в области было совершено немало нарушений в земельных отношениях. В сельской местности обширные участки передавали каким-либо фирмам или частным лицам, ущемляя при этом права местного населения и государства. То же творилось и в городах области, где процветала так называемая точечная застройка, когда в уже застроенные кварталы горе-предприниматели ухитрялись, получив разрешение, втиснуть свои строения, не обращая внимания на протесты.