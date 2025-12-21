Власти Объединённых Арабских Эмиратов назвали эти ливни сильнейшими за последние 70 лет

Фото: скриншот видео / 24.kz

Проливные дожди превратили улицы Дубая в реки. Местные жители публикуют в социальных сетях кадры, на которых автомобили буквально плывут по проезжей части, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

В городе затоплены жилые дома, отели и торговые центры. Из-за непогоды отменено более двухсот авиарейсов. Государственных служащих перевели на удалённый формат работы.

Пляжи, парки и некоторые туристические достопримечательности временно закрыты для посещения. Для расчистки дорог в мегаполисе задействовали около 300 единиц спецтехники.