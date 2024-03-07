Пропавшего 6 лет назад астанчанина нашли в Акмолинской области

Как уточняется, участковый инспектор полиции Коргалжинского районного отдела полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий в селе Шалкар установил местонахождение без вести пропавшего 40-летнего жителя столицы.

Летом 2018 года с заявлением в полицию Астаны обратилась сестра мужчины. Женщина сообщила, что брат ушел из дома и больше не возвращался.

— На поиски без вести пропавшего были ориентированы не только сотрудники столичной полиции, но и полицейские области. Пропавшего разыскивали по всему пристоличному региону и в других областях. После долгих поисков его подали в межгосударственный розыск. В результате принятых мер мужчина был найден в одном из частных домов на территории Коргалжинского района, куда он приехал несколько месяцев назад, — детализировали в правоохранительных органах.