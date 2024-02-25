Пропавшего месяц назад гражданина Узбекистана нашли в Акмолинской области

Происшествия
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Иностранец не мог сообщить о своем местонахождении из-за отсутствия средств связи, передает Kazpravda.kz

Фото: МВД РК

Акмолинскими полицейскими благополучно завершены поиски пропавшего иностранца Кулмаханбета Рахманкулова. Мужчину месяц искала полиция и волонтеры, сообщает информационный портал МВД РК.

«Заявление о его безвестном исчезновении поступило 22 января. По словам родственников, 52- летний мужчина работал в крестьянском хозяйстве села Краснофлотское, но в какой-то момент перестал выходить на связь, не видели его и в самом населенном пункте», - говорится в сообщении.

Неоднократно для поисков иностранца использовался летательный аппарат.

24 февраля местонахождение мужчины было установлено в селе Карабулак, расположенном недалеко от Степногорска.

По словам Рахманкулова, все это время он работал в КХ в качестве табунщика, и не имея средств связи, не мог сообщить о своем местонахождении.

#поиск #Акмолинская область #гражданин Узбекистана

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