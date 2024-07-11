«Прошлое лето показало проблемы» – премьер о системе водообеспечения Алматы

Правительство, Водное хозяйство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава правительства отметил важность доступа населения к питьевой воде и дал ряд поручений по дальнейшей модернизации инженерной инфраструктуры

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов с рабочей поездкой находится в Алматы с целью контроля исполнения поручений главы государства по модернизации инженерной и социальной инфраструктуры, поддержке предпринимательства и укреплению индустриального каркаса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

На территории насосной станции глава правительства осмотрел темпы работ по строительству резервной системы водообеспечения верхних районов мегаполиса. Важность проекта обусловлена исторической зависимостью от поверхностных вод. Ранее, на совещании по вопросам развития Алматы 18 августа 2023 года на фоне участившихся селевых выбросов и повышения мутности воды в реках президент поручил решить эту проблему, чтобы не ограничивать подачу питьевой воды в верхней части города. Так, Алматы обеспечивается водой из 6 основных источников: рек Большая и Малая Алматинка, Аксай, Каргалы и подземных водозаборов Алматинских и Талгарских месторождений.

Для стабильного бесперебойного водоснабжения создана дополнительная подпитка существующих сетей от Талгарского подземного водозабора на 17 тыс. м3/сутки. Проект предусматривает строительство 6 новых скважин на 15 тыс. м3 и полную замену 14 насосов на 6 насосных станциях с увеличением их мощности на 60%. Заместитель акима города Аскар Амрин доложил, что поручение президента по резервной системе исполнено.

Кроме того, премьеру доложили в целом о проводимой работе по обеспечению централизованным водоснабжением всех жителей Алматы. В прошлом году построено 117 км водопровода и модернизировано 46 км, что позволило обеспечить доступ 99,3% населения Алматы к централизованному водоснабжению. Для решения проблем водообеспечения жителей Алатауского, Бостандыкского и Наурызбайского районов ведется строительство и проектирование 4 водозаборов. На текущий год запланировано строительство 142 км инженерных коммуникаций и ремонт 48 км сетей. Принятые меры позволят к концу года обеспечить доступ к центральному водоснабжению 99,6% жителей и снизить уровень износа сетей до 53,8%.

Глава правительства отметил важность доступа населения к питьевой воде и дал ряд поручений по дальнейшей модернизации инженерной инфраструктуры.

«Водоснабжение является стратегическим вопросом. Работоспособность систем жизнеобеспечения города – это первоочередная задача акимата. Прошлое лето показало проблемы. Поэтому важно завершить все начатые проекты. Разрабатываемая акиматом Схема водоснабжения Алматы должна учесть альтернативное обеспечение водой населения из различных источников», — подчеркнул Олжас Бектенов.

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