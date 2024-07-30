Просроченные препараты применяли при наркозе в области Абай
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При проверке учреждения здравоохранения прокуратурой района Мақаншы выявлены многочисленные нарушения законодательства по обеспечению лекарственных средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области Абай
Проверкой установлено ненадлежащее хранение препаратов, несвоевременное уничтожение ампул с наркотическими средствами и неправильное назначение медикаментов.
«Кроме того, выявлены факты применения при проведении операций к пациентам просроченного медицинского препарата анестезии (наркоза) «Кетам», - говорится в сообщении.
12 должностных лиц медицинского учреждения наказаны в дисциплинарном порядке и 12 лицам наложены административные штрафы на более 1,5 млн тенге.