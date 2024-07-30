Просроченные препараты применяли при наркозе в области Абай

Здравоохранение
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

При проверке учреждения здравоохранения прокуратурой района Мақаншы выявлены многочисленные нарушения законодательства по обеспечению лекарственных средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области Абай  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проверкой установлено ненадлежащее хранение препаратов, несвоевременное уничтожение ампул с наркотическими средствами и неправильное назначение медикаментов.

«Кроме того, выявлены факты применения при проведении операций к пациентам просроченного медицинского препарата анестезии (наркоза) «Кетам», - говорится в сообщении.

12 должностных лиц медицинского учреждения наказаны в дисциплинарном порядке и 12 лицам наложены административные штрафы на более 1,5 млн тенге.

#медицина #прокуратура #препараты

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