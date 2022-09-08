Противопожарные поезда сумели отстоять нефтебазу, остановив огонь прямо у резервуаров

...А пламя шло стеной

К трагедии в Костанайской области приковано внимание всей страны. В поселке Аманкарагай, который оказался в огне, расположена нефтебаза. Практически сразу к месту трагедии были направлены противопожарные поезда, и они сумели отстоять нефтебазу, остановив огонь прямо у резервуаров.

Работу сотрудников подраз­деления АО НК «ҚТЖ» отметил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

– Большую помощь нам оказало подразделение ҚТЖ. Существовала угроза взрыва на нефтебазе в поселке Аманкарагай. Силами противопожарных поездов не допущено распространение огня на нефтебазу, что могло привести к более трагическим последствиям, – отметил он на брифинге.

До сих пор на месте пожаров работают пять пожарных поездов станций Есиль, Кушмурун, Тобол, Атбасар и Костанай, задействовано свыше 220 железнодорожников. Кроме того, в готовности находится пожарный поезд станции Жана Есиль. В составе поездов – цистерны и вагон-насосная станция. Общая вместимость пожарного поезда – 100 тонн воды, длина пожарных рукавов – свыше одного километра.

...Противопожарному поезду станции Есиль приказ выдвинуться в сторону Аманкарайгайской нефтебазы поступил 3 сентября. Скоро экипаж в составе 9 человек был на месте.

– Пламя шло стеной, казалось, до самого неба. Признаться, я видел такое впервые, – делится Мурат Хасенов, начальник противопожарного поезда станции Есиль.

Дул сильный ветер, разгоняя огонь, едкий и густой дым плотной завесой закрывал все вокруг, и это усложняло задачу.

– Пламя уже подступило к самым цистернам, и, как потом выяснилось, опоздай мы всего на пять минут, резервуары с горючим начали бы взрываться. Я сразу обратился к своим: «Ребята, кто из вас боится, можете уходить, я вас пойму». Они наотрез отказались, сказав, что будут здесь до конца. И мы приступили к тушению пожара. Никаких эмоций и мыслей в таких ситуациях не испытываешь – действуешь на автомате, выполняешь все, что должен делать. Все наши ребята – профессионалы. Мы просто выполняли свой долг перед Родиной. Как бы пафосно ни звучало, это точно отражает суть нашего душевного состояния. Мы – пожарные, и должны делать свою работу, несмотря ни на что. Взрыв мог произойти в любую минуту. Но мысли бросить все и уйти у нас не было, – рассказывает Мурат Хасенов.

А мы сейчас понимаем, что находиться в эпицентре событий, буквально собой закрывать объект от огня, – это настоящий героизм.

Усталые глаза, охрипшие голоса – бессонные ночи не прошли бесследно, но они справились, отразили огонь и не допустили взрыва нефтебазы. Как потом оценили эксперты, если бы случился взрыв, сила ударной волны захватила бы все в радиу­се 30 километров. А это значит, все живое бы просто сгорело без шанса на спасение.

Но работа еще не закончена.

– Мы продолжаем тушить огонь вдоль железнодорожного полотна. Нас вызывают, где обнаруживают еще пламя, и мы едем туда, – говорит наш герой.

Экипаж противопожарного поезда станции Кушмурун встал на защиту от огня тяговой подстанции.

Рассказывает Берик Асанов, начальник противопожарного поезда станции Кушмурун:

– Мы прибыли на место пожара третьего сентября, примерно к шести вечера. Огонь рвался из леса, подгоняемый сильным ветром, прямо к районной элект­роподстанции. Все вокруг могло запылать с минуты на минуту и оставить без электроэнергии не только все окрестное население – без электричества прекратилось бы и движение поездов. Не допус­тить это и было нашей задачей.

О чем можно думать в такую минуту? Работники противопожарных поездов признаются, что думать было некогда, нужно было действовать.

– Мы делали свою работу, старались не пустить пламя дальше, до подстанции, иначе бы случилась катастрофа. Ситуацию осложнял не только огонь, но и сильная задымленность. Ничего не видно, трудно дышать. Конечно, здесь есть большой риск для жизни, но об этом не думаешь. Просто делаешь свое дело. Как можно быстрее и как можно лучше, – говорит Берик Асанов и отмечает самоотверженный труд всей команды.

Большая ответственность была возложена на моториста Юрия Белова, ведь от его умения зависела быстрая подача воды.

– Наш противопожарный поезд вмещает 100 тонн воды – по 50 тонн в двух цистернах. Благодаря этому нам не нужно постоянно заправляться водой, искать гидранты – мы можем тушить непрерывно. Наверное, это тоже сыграло свою роль в том, что нам удалось остановить пламя. Сейчас мы продолжаем тушить огонь вдоль железнодорожной полосы, там, где еще остались очаги возгорания, – делится он.

Противопожарные поезда заправили водой 52 машины (300 тонн). Железнодорожники на перегонах не дали распространиться огню на объекты инфраструктуры, тушили пожар в полосе отвода. Благодаря этому утром 4 сентяб­ря началось движение грузовых и пассажирских поездов.

К слову, противопожарные поезда могут работать несколько суток на удалении от населенных пунктов. В вагонно-насосной станции личный состав отдыхает, принимает пищу, там же руководители могут проводить экстренные совещания. Благодаря мобильности состав не зависит от погодных условий.