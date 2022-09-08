Происшествия
Противопожарные поезда сумели отстоять нефтебазу, остановив огонь прямо у резервуаров
Зарина Москау

...А пламя шло стеной

К трагедии в Костанайской области приковано внимание всей страны. В поселке Аманкарагай, который оказался в огне, расположена нефтебаза. Практически сразу к месту трагедии были направлены противопожарные поезда, и они сумели отстоять нефтебазу, остановив огонь прямо у резервуаров.

Работу сотрудников подраз­деления АО НК «ҚТЖ» отметил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

– Большую помощь нам оказало подразделение ҚТЖ. Существовала угроза взрыва на нефтебазе в поселке Аманкарагай. Силами противопожарных поездов не допущено распространение огня на нефтебазу, что могло привести к более трагическим последствиям, – отметил он на брифинге.

До сих пор на месте пожаров работают пять пожарных поездов станций Есиль, Кушмурун, Тобол, Атбасар и Костанай, задействовано свыше 220 железнодорожников. Кроме того, в готовности находится пожарный поезд станции Жана Есиль. В составе поездов – цистерны и вагон-насосная станция. Общая вместимость пожарного поезда – 100 тонн воды, длина пожарных рукавов – свыше одного километра.

...Противопожарному поезду станции Есиль приказ выдвинуться в сторону Аманкарайгайской нефтебазы поступил 3 сентября. Скоро экипаж в составе 9 человек был на месте.

– Пламя шло стеной, казалось, до самого неба. Признаться, я видел такое впервые, – делится Мурат Хасенов, начальник противопожарного поезда станции Есиль.

Дул сильный ветер, разгоняя огонь, едкий и густой дым плотной завесой закрывал все вокруг, и это усложняло задачу.

– Пламя уже подступило к самым цистернам, и, как потом выяснилось, опоздай мы всего на пять минут, резервуары с горючим начали бы взрываться. Я сразу обратился к своим: «Ребята, кто из вас боится, можете уходить, я вас пойму». Они наотрез отказались, сказав, что будут здесь до конца. И мы приступили к тушению пожара. Никаких эмоций и мыслей в таких ситуациях не испытываешь – действуешь на автомате, выполняешь все, что должен делать. Все наши ребята – профессионалы. Мы просто выполняли свой долг перед Родиной. Как бы пафосно ни звучало, это точно отражает суть нашего душевного состояния. Мы – пожарные, и должны делать свою работу, несмотря ни на что. Взрыв мог произойти в любую минуту. Но мысли бросить все и уйти у нас не было,  – рассказывает Мурат Хасенов.

А мы сейчас понимаем, что находиться в эпицентре событий, буквально собой закрывать объект от огня, – это настоящий героизм.

Усталые глаза, охрипшие голоса – бессонные ночи не прошли бесследно, но они справились, отразили огонь и не допустили взрыва нефтебазы. Как потом оценили эксперты, если бы случился взрыв, сила ударной волны захватила бы все в радиу­се 30 километров. А это значит, все живое бы просто сгорело без шанса на спасение.

Но работа еще не закончена.

– Мы продолжаем тушить огонь вдоль железнодорожного полотна. Нас вызывают, где обнаруживают еще пламя, и мы едем туда, – говорит наш герой.

Экипаж противопожарного поезда станции Кушмурун встал на защиту от огня тяговой подстанции.

Рассказывает Берик Асанов, начальник противопожарного поезда станции Кушмурун:

– Мы прибыли на место пожара третьего сентября, примерно к шести вечера. Огонь рвался из леса, подгоняемый сильным ветром, прямо к районной элект­роподстанции. Все вокруг могло запылать с минуты на минуту и оставить без электроэнергии не только все окрестное население – без электричества прекратилось бы и движение поездов. Не допус­тить это и было нашей задачей.

О чем можно думать в такую минуту? Работники противопожарных поездов признаются, что думать было некогда, нужно было действовать.

– Мы делали свою работу, старались не пустить пламя дальше, до подстанции, иначе бы случилась катастрофа. Ситуацию осложнял не только огонь, но и сильная задымленность. Ничего не видно, трудно дышать. Конечно, здесь есть большой риск для жизни, но об этом не думаешь. Просто делаешь свое дело. Как можно быстрее и как можно лучше, – говорит Берик Асанов и отмечает самоотверженный труд всей команды.

Большая ответственность была возложена на моториста Юрия Белова, ведь от его умения зависела быстрая подача воды.

– Наш противопожарный поезд вмещает 100 тонн воды – по 50 тонн в двух цистернах. Благодаря этому нам не нужно постоянно заправляться водой, искать гидранты – мы можем тушить непрерывно. Наверное, это тоже сыграло свою роль в том, что нам удалось остановить пламя. Сейчас мы продолжаем тушить огонь вдоль железнодорожной полосы, там, где еще остались очаги возгорания, – делится он.

Противопожарные поезда заправили водой 52 машины (300 тонн). Железнодорожники на перегонах не дали распространиться огню на объекты инфраструктуры, тушили пожар в полосе отвода. Благодаря этому утром 4 сентяб­ря началось движение грузовых и пассажирских поездов.

К слову, противопожарные поезда могут работать несколько суток на удалении от населенных пунктов. В вагонно-насосной станции личный состав отдыхает, принимает пищу, там же руководители могут проводить экстренные совещания. Благодаря мобильности состав не зависит от погодных условий.

Популярное

Все
Страшно такое произносить, но костанайская трагедия – предсказуемый итог провальной лесной политики
В Алматинской области участились случаи жестокого обращения с животными
В Кызылординской области с начала года бродячие кошки и собаки покусали уже почти семьсот человек
Противопожарные поезда сумели отстоять нефтебазу, остановив огонь прямо у резервуаров
Когда старость в радость
Как звучит адронный коллайдер
Как живет Аулиекольский район после крупного пожарища, увидели корреспонденты «КП»
Пожар – это война
Все ракетки в гости к нам
За решеткой оказались два шымкентских предпринимателя, незаконно реализовывавшие мазут в особо крупном размере
К мандатам доверие есть
В краю кудрявых берез
Перевалила жатва за экватор
«Арба» – движение вперед
В Кокшетау встречали кандасов
Не задалась карьера наркокурьера
Нам достаточно одной победы
Надежда на общее будущее
Новый рекорд Гиннесса
Дамы, ваш выход!
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Об олигархах и справедливости
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Полный текст Послания Президента народу Казахстана
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
Нефтебаза едва не взорвалась в ходе лесных пожаров в Костанайской области
Гашиш продавали под кодом "горячие пирожки" в кафе Нур-Султана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 сентября
Токаев предложил ограничить срок президентского мандата – 7 лет без права переизбрания
Предельные цены на нефтепродукты пересматривают в Казахстане
Водителя со 100 кг наркотиков задержали в Костанайской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 сентября
Ковыляя и прихрамывая, но мы дошли-таки до настоящей сменяемос­ти верховной власти
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали

Читайте также

Происшествия , Видеогалерея
Очевидцами избиения девушки мужчиной стали прохожие в Нур-С…
Происшествия
Акмолинец забил знакомого кувалдой и залил тело бетоном
Происшествия , Видеогалерея
Распускавшую руки воспитательницу детсада в Шардаре сняли н…
Происшествия , Видеогалерея
Разводившего костер мужчину задержали в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]