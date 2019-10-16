Процедуры банкротства и реабилитации в РК будут упрощены

Поправки по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства одобрил Мажилис во втором чтении на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отмечалось ранее, сегодня процедуру банкротства по официальным данным проходит порядка 4 тысячи субъектов бизнеса и 400 предприятий находятся в стадии реабилитации.
Фактически субъектов бизнеса, находящихся в сложном финансовом положении, значительно больше. Действующий закон не позволяет предпринимателю быстро закрыть неудачный бизнес. В каждом четвертом случае суд выносит отказ в признании банкротом. Суду сложно дать объективную оценку финансового состояния субъекта. Наличие незначительного актива расценивается судом как возможность рассчитаться по долгам. Аналогичная ситуация при применении реабилитации.
При этом, в каждом третьем случае суд отказывает в ее применении, мотивируя тем, что должник является платежеспособным или не доказал наличия ресурсов для восстановления платежеспособности.
В этой связи законопроект направлен на упрощение условий для применения процедуры реабилитации и банкротства, а также сокращение сроков проведения процедур и упрощенную ликвидацию бездействующих должников.