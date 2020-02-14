​Процесс пошел

Первой ласточкой стал легковой автомобиль в Семее. Его владельцу в городском управлении админист­ративной полиции выдали знак нового образца на желтом фоне. А в техпаспорт внесли запись: «СРТС действительно до 01.03.2021 года». Следом на временный учет свои машины поставили жители Усть-Каменогорска и Шемонаихи. Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, все автовладельцы предоставили необходимые документы и оплатили госпошлину за сам госномер, за свидетельство о регистрации, а также сбор за первичную регистрацию.

– За последние 10 дней в цент­ры обслуживания населения области за консультацией по воп­росам постановки автомобилей на временный учет или постоянную регистрацию обратились более 290 человек, – сообщили в департаменте. – На протяжении всего месяца специализированный центр обслуживания населения в главном городе области и ­центры в районах будут работать по особому графику без выходных.