Прямые авиарейсы в Будапешт, Ригу, Вену и Мюнхен планируют запустить из Казахстана

Республика Казахстан расширяет сотрудничество с Европейским союзом в области воздушного сообщения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации МТ РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе 21 заседания Совета сотрудничества, прошедшего в Люксембурге, между Европейским союзом и Казахстаном состоялось парафирование редакции текста соглашения о некоторых аспектах воздушных перевозок.

С казахстанской стороны соглашение парафировала председатель Комитета гражданской авиации Минтранспорта РК – Салтанат Томпиева, с европейской стороны офицер политики по международной авиации Дирекции транспорта и мобильности Европейского союза – Брайан Саймон. Делегацию нашей страны возглавил заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу.

Данная процедура – окончательный шаг для подготовки соглашения к подписанию и будет являться в дальнейшем правовой базой для всех стран Европейского союза в открытии прямых рейсов в Казахстан, что укрепит сотрудничество в части развития воздушного сообщения между Казахстаном и странами Европейского союза.

В настоящее время установлено прямое воздушное сообщение с 5 странами Европейского союза (Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Чехия) и выполняются 34 рейса в неделю 2 казахстанскими и 3 европейскими авиакомпаниями. Количество стран увеличивается до 6 (Греция) в летний сезон.

При этом работа по расширению авиасообщения между сторонами продолжается. В среднесрочной перспективе казахстанские авиакомпании планируют открытие рейсов в города Будапешт, Рига, Вена и Мюнхен.