Птицеводческие компании Казахстана возобновляют экспорт в Россию

Казахстан и Россия договорились о снятии ограничений на ввоз птицеводческой продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

14 апреля председатель комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Аскар Жакупбаев посетил с рабочей поездкой Российскую Федерацию.

В ходе поездки состоялась встреча с заместителем руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Константином Савенковым.

По итогам встречи стороны договорились о взаимном снятии временных ограничений на ввоз птицеводческой продукции. Принимая во внимание стабилизацию эпизоотической обстановки и проведение мероприятий по ликвидации высокопатогенного гриппа птиц на территории РК, отменяются введённые ранее ограничения на ввоз в Россию.

Напомним, в связи со вспышкой птичьего гриппа в ряде областей РК осенью 2021 года Россия установила запрет на ввоз казахстанской птицеводческой продукции.