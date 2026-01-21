Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Протокол о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, Протокол направлен на изменение режима работы пункта пропуска «Кеген-автодорожный» (Республика Казахстан) – «Каркыра-автодорожный» (Кыргызская Республика) со «светлого времени суток» на «круглосуточный».