Вот уже почти 25 лет в средней общеобразовательной школе № 2 села Теренколь одноименного района учителем казахского языка и литературы в классах с русским языком обучения работает Жанна Юрьевна Левкович. Сегодня в районе уже никто не удивляется тому, что государственный язык преподает украинка по нацио­нальности – имя педагога хорошо известно, ее опыт и знания ценят коллеги и родители учеников. Но в 90-х начинающий учитель, конечно, производила впечатление.

– Я родилась и жила в селе Каратерек Майского района, и в окружении моем в основном были казахи – сейчас я понимаю, что это в целом повлияло на мое формирование как человека, как гражданина и патриота. Родители работали чабанами, я жила в интернате и там начала изучать казахский язык на разговорном, бытовом уровне. И это было скорее исключением из правил – в нашей области почти не было преподавателей казахского, уроки в школах вели, кажется, только в Майском и Баянаульском районах. Но именно школьные учителя стали для меня примером преданности делу, и именно тогда у меня появилось желание связать свою жизнь с педагогикой. Мне всегда было интересно не только самой учиться, но и объяснять материал другим, – вспоминает Жанна Юрьевна.

В 1992 году, в очень непростой для страны и всех казахстанцев период, Жанна поступает в павлодарский пед­институт – приехала в город одна, пришла в приемную комиссию и, выбирая факультет, вспомнила слова своего преподавателя казахского Батимы Ибраевны Ибраевой, которая советовала способной школьнице отдать предпочтение преподаванию государственного языка.

– Батима Ибраевна еще тогда говорила мне, что будущее страны за казахским языком. Учителей этого профиля катастрофически не хватало, и я решила поступить. Конечно, было сложно, ведь первое время моего уровня владения языком для учебы не хватало. И я начала читать в оригинале казахских авторов – это очень помогало в освоении языка, – рассказывает Жанна Левкович. – С тех пор мое любимое произведение – роман Жусупбека Аймауытова «Ақбілек», который стал моей настольной книгой. И своим ученикам я стараюсь привить любовь к чтению. На переменах они всегда видят меня за этим занятием – рассказываю им, что прочитала, и когда дети приходят на следующий урок, с интересом расспрашивают, что же было дальше, а затем и сами втягиваются.

Жанна Юрьевна признает, что первые уроки на старте карьеры были волнующими, тем более что Качирский район (так назывался прежде район Теренколь) в то время был на 95% русскоязычным, но поддержка коллег и интерес учеников помогли ей быстро освоиться в профессии. Любовь к делу учителя давала свои плоды – школьники показывали хорошие результаты и, главное, стремились изучать язык. Постепенно приходило мастерство, опытом нужно было делиться, и Жанна Левкович создала восемь курсов углубленного изучения языка для школьников 8–11-х

классов, сейчас она использует свою авторскую методику преподавания.

– С детьми всегда интересно работать, но максимальный результат чаще показывают старшеклассники – они уже более осознанные, у них глаза горят от того, что они владеют казахским языком, не стесняясь общаются. Наша молодежь гордится этим, – заверяет педагог. – Конечно, изучение любого языка – это процесс, который требует системности, мотивации и практики. Казахский язык не является исключением. Чтобы освоить его, важно использовать разные подходы, сочетать учебные материалы с живым общением и не бояться ошибок. Самое интерес­ное, что даже 10 минут чтения или прослушивания песен на казахском дают огромный результат, и на уроках полезно моделировать жизненные диалоги: покупки в магазине, поездки в автобусе, разговор с другом. А еще мы практикуем с учениками просмотры фильмов – начинаем с тех, что проще, «Менің атым Қожа», например. А вот большим прогрессом для нас с учениками я считаю картину на кыргызском языке «Курманжан Датка». Когда дети смотрели это кино, я видела, что они понимают, что говорят актеры. А если есть понимание родственных тюркских языков, значит, уровень владения казахским уже довольно высокий.

Опытный педагог считает, что основные трудности в изучении языка – это языковой барьер и боязнь ошибиться. И здесь лучший выход – говорить простыми предложениями и помнить, что ошибки – тоже часть обучения. Эффективно учить слова по темам и сразу применять их в устных мини-диалогах. Важно ставить маленькие цели: «Сегодня выучу пять слов и составлю три предложения». Это помогает видеть прогресс.

Жанна Левкович подчеркивает, что освоение казахского языка – это не только учебная задача, но и путь к культурному обогащению, расширению возможностей каждого человека. Главное – постоянная практика, интерес и вера в собственные силы.

– Через язык можно воспитать в детях любовь к родной земле, уважение к традициям, формировать их мировоззрение. Для меня преподавание казахского языка и литературы – это возможность передавать ценности, которые помогают сохранять нацио­нальную идентичность и в то же время открывают детям дорогу к развитию. Это не просто предмет, а основа культуры и духовного наследия моей семьи. Моя дочь Алина окончила школу с государственным языком обучения и сейчас сама является педагогом, а сын Дамир учится в школе с русским языком обучения, но это не мешает ему знать государственный язык. У нас в целом большая семья – мои старшие братья давно живут в России, но не забывают казахский язык, когда мы встречаемся, они обязательно начинают говорить на нем, я помогаю им вспоминать. Мама и младший брат живут в Теренколе – мама хоть и не говорит, но хорошо понимает язык, а братишка свободно владеет казахским, время от времени участвует в языковых конкурсах. А я сама иногда ловлю себя на мысли, что думаю все-таки на казахском языке, – рассказывает Жанна Юрьевна.

Стоит отметить, что Жанна Левкович – член районного общества «Қазақ тілі», участник украинского этнокультурного объединения. Она подчеркивает, что преподавание казахского языка представителями других национальностей – важный показатель того, что государственный язык стал подлинно общенародным достоянием, а знать его – долг каждого казахстанца.