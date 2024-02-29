Путь самосовершенствования

Четыре дня более 800 спорт­сменов, приехавших на юг из Астаны, Алматы, Шымкента и 17 областей страны, демонстрировали свой профессионализм и физическую подготовку. Приверженцы боевого искусства как спорта, ведущего к самосовершенствованию, выступали в восьми весовых категориях.

По итогам индивидуальных соревнований команда Туркестанской области стала лидером в общем зачете, завоевав три золотые и по одной серебряной и бронзовой медали. На втором месте – команда области Жетысу, в копилке которой две золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды. Замкнули тройку лидеров спортсмены из Кызыл­ординской области, которые возвращаются домой с двумя золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми медалями.

В последний день чемпионата прошли комбинированные командные соревнования. Участие в них приняли 19 команд. Лучший результат показали кызыл­ординцы. Спортсмены Алматинской области, уступившие в финале, заняли второе место, а сборные команды Шымкента и Атырауской области разделили третье место.

По информации старшего тренера молодежной сборной РК по дзюдо Мейрлана Баймаханбетова, из победителей чемпионата будет сформирована юношеская сборная Казахстана по дзюдо, которая будет представлять страну на мировых соревнованиях – чемпионатах Азии и мира – в спортивном сезоне 2024 года.