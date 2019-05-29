Путин высказался о предложении Назарбаева создать общий производственный проект в ЕАЭС

Политика
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Айдана Демесинова
Фото из открытых источников
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил поддержку предложению Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева о создании общего производственного проекта в ЕАЭС. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Большое значение имеет договоренность о формировании электроэнергетического рынка союза, который мы утвердим сегодня. Тоже самое касается решения об учреждении Евразийского совета по промышленности. Он займется выработкой предложений по созданию совместных предприятий с учетом специализации и разделения труда, сложившихся между государствами ЕАЭС. Здесь, конечно, нам нужно стремиться к тому, о чем говорил Нурсултан Абишевич – созданию крупных союзных корпораций, думать о целых отраслях производства, распределяя наилучшим образом свои компетенции и взращивать эти компетенции", – сказал Путин.

Глава РФ отметил, что перед ЕАЭС стоят масштабные задачи по углублению взаимодействия между странами-участницами союза в разных отраслях: торговле, финансах, социальной политике.

"Более слаженных совместных усилий требует модификация законодательной базы в области экономики. На наш взгляд, необходимо продолжить гармонизацию административных и правовых процедур, устранения остающихся барьеров, облегчения бюрократической нагрузки на бизнес. Предстоит и далее совершенствовать координацию политики государств объединения в ключевых отраслях экономики. Нужно в полной мере осуществить в рамках ЕАЭС решение об объединении в банковском и финансовом секторах, в медицине, транспорте, нефтегазовой промышленности. Здесь у нас еще есть споры и обсуждения, но в целом решения приняты, нужно их реализовывать", – продолжил Президент России.

По его словам, серьезные перспективы для наращивания сотрудничества у стран союза имеются в сфере цифровой экономики.

"В ближайшее время начнется осуществление пилотных проектов по маркировке и обеспечению прослеживаемости товаров, а также по организации цифровых транспортных коридоров, которые позволят заметно укрепить и увеличить транзит грузов по таможенной территории ЕАЭС", – отметил Владимир Путин.

Стоит отметить, что ранее на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев предложил создать производственный проект, который объединит все страны ЕАЭС.

Напомним, в Нур-Султане проходит юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Оно приурочено к двум юбилейным датам – 25-летию идеи Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе.

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