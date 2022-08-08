Пять человек погибли, трое детей пострадали в ДТП в Алматинской области

Пять человек погибли, трое детей попали в больницу в результате ДТП на трассе в Алматинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным Департамента полиции Алматинской области, ДТП произошло 6 августа около 20:40 часов.

22-летний водитель Audi на 181 км дороги Алматы – Кокпек – Коктал не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault.

В результате ДТП от полученных травм скончались пять человек. Трое несовершеннолетних с различными травмами госпитализированы в больницу села Шелек.

Кадры с места страшной дорожной аварии попали в Сеть.

По данному факту в Енбекшиказахском РУП зарегистрировано уголовное производство по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы, сообщили в пресс-службе ДП.