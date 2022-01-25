Пять лет крали пенсии и пособия постояльцев дома престарелых в Карагандинской области

В Карагандинской области выявлен факт хищения пенсионных средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Территориальный департамент АФМ по Карагандинской области в рамках ОПМ Qamqor выявил преступную схему хищений пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых, где на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.
«На протяжении 5 лет работники дома престарелых при соучастии филиала «Казпочты» присваивали себе пособия и пенсии пенсионеров и инвалидов.
18 января текущего года по результатам проведения ОРМ в одной из квартир преступники уличены с поличным при распределении между собой похищенных денежных средств в сумме 1,3 млн тенге.
Эти деньги фактически предназначались для социальных выплат 25 пенсионерам и инвалидам за январь текущего года», – рассказали подробности дела в ведомстве.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по пункту 3 части 3 статьи 190 УК РК, проводится досудебное расследование.