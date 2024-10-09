Министры здравоохранения стран ОТГ подписали совместную декларацию

Фото: пресс-служба МЗ РК

Казахстанская делегация во главе с вице-министром Ерболом Оспановым приняла участие в обсуждении вопросов обмена медицинскими кадрами, передовым опытом и инновациями в медицине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

На площадке форума в Баку и Шуше страны-участники подписали Совместную декларацию IV-й Встречи министров здравоохранения и Протокол намерений «Türktransplant» по совершенствованию практики трансплантации в странах ОТГ.

Также были проведены двусторонние встречи с главами делегаций Республики Азербайджан, Республики Кыргызстан, Турецкой Республики, в ходе которых стороны обсудили актуальные вопросы развития систем здравоохранения стран.

Кроме того, площадка встречи ОТГ позволила заключить меморандумы между ведущими национальными научными центрами здравоохранения Казахстана и Азербайджана в области детской онкологии, кардиологии, педиатрии, акушерства и гинекологии, пульмонологии, а также травматологии и хирургии.

Азербайджанская сторона провела презентацию платформы «электронный рецепт» (Е-рецепт).

В завершение встречи вице-министр Ербол Оспанов сообщил, что в 2025 году Казахстан принимает эстафету по проведению следующей V встречи министров здравоохранения Организации тюркских государств.