Общество Пятый район появился в Шымкенте 12 июля 2022 г. 2:00 Любовь Доброта Пятый район К четырем существующим районам в Шымкенте добавился еще один. Шымкент занимает площадь в 116,3 га, в состав города до последнего времени входило четыре района, 41 населенный пункт. В мегаполисе пересмотрели административное деление, образовав еще один район. Решение о создании пятого района принято на внеочередной 18-й сессии шымкентского городского маслихата. Депутаты поддержали административные изменения. При этом исходили из того, что население города растет. По официальным данным, в Шымкенте сейчас проживает 1 млн 122 тыс. человек. Город отличается бурным демографическим ростом – ежегодно население увеличивается на 2,5–3%. Новый район раскинется на территории площадью в 36,3 тыс. га. Значительная его часть выделена от территории самого большого по площади района города – Абайского. Его площадь почти в два раза больше Аль-Фарабийского района, что создавало определенные неудобства для жителей и сложности для сотрудников акимата. В новый район Шымкента перейдут 25 школ, 6 медучреждений и 5 скверов. На его территории сейчас проживает 220,7 тыс. человек. Как будет называться новый район – пока неизвестно. По этому поводу решено провести общественные слушания. Как вариант депутаты маслихата предложили рабочее название «Туран». Поддержат ли его горожане – станет известно после проведения общественных слушаний, которые пройдут в ближайшее время. Но уже сейчас известно, что смена района проживания не потребует для горожан дополнительных расходов на переоформление документов. При необходимости сделать это можно будет в ЦОНе бесплатно.