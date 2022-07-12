Пятый район появился в Шымкенте

Пятый район

К четырем существующим районам в Шымкенте добавился еще один.

Шымкент занимает площадь в 116,3 га, в состав города до пос­леднего времени входило четыре района, 41 населенный пункт. В мегаполисе пересмотрели административное деление, образовав еще один район. Решение о создании пятого района принято на внеочередной 18-й сессии шымкентского городского маслихата.

Депутаты поддержали админист­ративные изменения. При этом исходили из того, что население города растет. По официальным данным, в Шымкенте сейчас проживает 1 млн 122 тыс. человек. Город отличается бурным демо­графическим ростом – ежегодно население увеличивается на 2,5–3%.

Новый район раскинется на территории площадью в 36,3 тыс. га. Значительная его часть выделена от территории самого большого по площади района города – Абайского. Его площадь почти в два раза больше Аль-Фарабийского района, что создавало определенные неудобства для жителей и сложности для сотрудников акимата.

В новый район Шымкента перейдут 25 школ, 6 медучреждений и 5 скверов. На его территории сейчас проживает 220,7 тыс. человек.

Как будет называться новый район – пока неизвестно. По этому поводу решено провести общественные слушания. Как вариант депутаты маслихата предложили рабочее название «Туран». Поддержат ли его горожане – станет известно пос­ле проведения общественных слушаний, которые пройдут в ближайшее время.

Но уже сейчас известно, что смена района проживания не потребует для горожан дополнительных расходов на пере­оформление документов. При необходимости сделать это можно будет в ЦОНе бесплатно.