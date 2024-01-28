Qostanai IT Hub представил пять новых проектов

Цифровизация
7

В рамках рабочего визита премьер Алихан Смаилов посетил Qostanai IT Hub, передает Kazpravda.kz

Фото: МЦРИАП РК

Основная миссия Qostanai IT Hub заключается в создании и развитии IT-стартапов, обучении IT-специалистов и поддержке IT-сообщества в регионе. Здесь регулярно проводятся различные мероприятия в сфере ИКТ, образовательные и бизнес программы и на сегодняшний день в хабе имеется 3 резидента, сообщает пресс-служба МЦРИАП РК.

«У нас очень талантливая молодежь. Такие IT-хабы являются центрами притяжения для них. Здесь создаются условия для самореализации и обучения в сфере инновационных технологий. В результате появляются новые разработки и полезные проекты. Важно, чтобы молодежь во всех регионах имела такие возможности и меры поддержки», — отметил премьер-министр.

На встрече с главой правительства были представлены 5 проектов:

OnaiOqu - приложение для упрощения поступления в вузы;

Aitomathon - разработка CRM/ERP системы на основе искусственного интеллекта;

Аппаратно-Программный Комплекс «VOLNA» - мониторинг и управление отоплением, водоснабжением и другими системами;

EasyTap - сервис для поиска линейного персонала на неполный рабочий день;

КАС Консалтинг - разработка программного обеспечения для различных отраслей и предоставление экспортных ІТ-услуг в Европу.

#Алихан Смаилов #Костанай #Qostanai IT Hub

Популярное

Все
Будем честны друг с другом
На грани остановки
Деревня, в которой хочется жить
На Млечном пути обнаружен загадочный объект
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
И подъехал к мечети экскаватор...
Умер известный телеведущий Владимир Рерих
Итальянцы намерены выпускать макароны в Акмолинской области
Жозеп Боррель обвинил Израиль в создании ХАМАС
Собаке с шестью лапами успешно удалили лишние конечности
Жительницу Карагандинской области поздравили со 100-летием
В Афганистане пропал российский самолет
Казахстанские боксеры заняли первое место на международном турнире
Вернуть нельзя оставить
Казахстанец Амир Омарханов сенсационно обыграл первую ракетку Australian Open среди юниоров
Жарайсың, Илья!
Иртыш вышел из берегов
Сломавшую в горах ногу россиянку спасли близ Риддера
Единое время для единой страны
Гражданка Узбекистана погибла в ДТП в Атырауской области
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

Минцифры предложило новую систему оповещения о ЧС
"Умные" шкафы разработали казахстанские студенты
Казахстанцев будут уведомлять об изменениях по их недвижимо…
Объявлена дата запуска мобильного приложения "Европротокол"

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]