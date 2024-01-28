Qostanai IT Hub представил пять новых проектов

Фото: МЦРИАП РК

Основная миссия Qostanai IT Hub заключается в создании и развитии IT-стартапов, обучении IT-специалистов и поддержке IT-сообщества в регионе. Здесь регулярно проводятся различные мероприятия в сфере ИКТ, образовательные и бизнес программы и на сегодняшний день в хабе имеется 3 резидента, сообщает пресс-служба МЦРИАП РК.

«У нас очень талантливая молодежь. Такие IT-хабы являются центрами притяжения для них. Здесь создаются условия для самореализации и обучения в сфере инновационных технологий. В результате появляются новые разработки и полезные проекты. Важно, чтобы молодежь во всех регионах имела такие возможности и меры поддержки», — отметил премьер-министр.

На встрече с главой правительства были представлены 5 проектов:

OnaiOqu - приложение для упрощения поступления в вузы;

Aitomathon - разработка CRM/ERP системы на основе искусственного интеллекта;

Аппаратно-Программный Комплекс «VOLNA» - мониторинг и управление отоплением, водоснабжением и другими системами;

EasyTap - сервис для поиска линейного персонала на неполный рабочий день;

КАС Консалтинг - разработка программного обеспечения для различных отраслей и предоставление экспортных ІТ-услуг в Европу.