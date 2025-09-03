На комбинат они устроились в сентябре 2015 года. На тот момент у них уже был за плечами солидный опыт на производстве. В их семье никто не боится работы: в металлургии трудились отец и дед, брат успел поработать на Актогае. В 2020 году к команде горно-обогатительного комбината присоединился и сын Балкии Жандос. Все трое в один голос утверждают, что промышленность – это стабильность, развитие и уважение.

Балкия Джексембаева по образованию экономист, но после смерти мужа осталась одна с детьми, нужно было обеспечивать семью. Так она переквалифицировалась в крановщицы и устроилась на цинковый завод.

– Сначала «с пола», с пульта, потом в анодном цехе уже была на мостовом кране. Работа на заводе предполагала стабильную занятость и достойную оплату – я сделала выбор в ее пользу и ни разу об этом не пожалела, – рассказывает Балкия Абетхановна.

Рабочий путь Алии Джексембаевой начался в 1997 году – тоже с мостового крана в цехе электролиза меди Балхашского медеплавильного завода. Потом работала в электролизном цехе на цинковом заводе, позже – на участке разгрузки концентрата, где управляла грейферным краном. Захотелось перемен, и она прошла отбор на Актогайский ГОК. Переход в крупную и современную компанию прошел не без волнения, но она понимала: если хочешь развиваться, нужно двигаться вперед.

– Наша семья тесно связана с производством. Дедушка работал на Коунрадском руднике. Отец – в конвертерном цехе Балхашского завода, у него был «горячий» стаж. Трое его братьев тоже были металлургами. Это была уважаемая профессия, и мы росли с пониманием ее важности, – делится Алия Джексембаева. – Наш брат тоже

с юности в металлургии. Сначала работал в цехе по очистке труб и газоотходов, потом стал слесарем, затем электриком на цинковом предприятии. В 2016 году он устроился сюда, на Актогай, проработал шесть лет.

С 2020 года на предприятии работает и сын Балкии Жандос – устроился во время пандемии. Он с детства наблюдал, как вся семья работает в этой сфере, и у парня появился интерес. Родной город – Балхаш, заводы там повсюду. Сначала пробовал себя в других сферах, но мысль о том, чтобы пойти на производство, не отпускала. В итоге он отправил резюме в компанию KAZ Minerals и прошел собеседование. Сейчас рад, что сделал этот шаг. Компания создает отличные условия, особенно для молодежи.

– Я вижу в этой сфере перспективу, поэтому получаю второе высшее техничес­кое образование. По первому диплому я эмчеэсник, сейчас учусь на инженера-технолога. Хочу расти дальше и продолжать работать здесь, – делится Жандос.

В разговоре сестры вспомнили свое первое знакомство с производством.

– Мама в детстве привела нас к отцу на завод – он работал тогда в горячем цехе. В то время все было иначе: не было охраны, строгих проходных... В итоге впечатлений было море – жара, металл, рабочие в огнеупорных робах, мощное оборудование. Помню, как они смотрели на нас с удивлением, а папа сказал: «Вы чего сюда пришли? Здесь очень опасно!» Получилась такая импровизированная лекция по технике безопасности. Мы ее прослушали и больше не ходили на завод, – вспоминает Балкия Джексембае­ва. – Сейчас, конечно, такое уже невозможно. И с одной стороны, правильно, потому что безопасность на первом месте. А с другой, нашим детям уже не увидеть это своими глазами, как видели мы. Тогда все было наглядно: вот он, настоящий труд, настоящее производство. И, наверное, именно в тот момент у нас с сестрой появилось уважение к этой профессии.

По словам сестер, в последнее время очень многое изменилось в системе охраны труда и безопасности на производстве. Другими стали и средства защиты, и контроль, и подход. Например, на участке электролиза внедрена система удаления кислотных паров – вытяжка, которая очищает воздух.

– Раньше инструктажи были формальностью, а защита – не всегда качественной. Сегодня безопасность в приоритете. Проводятся тренинги, учения, используются современные средства индивидуальной защиты. Но главное – изменилась сама культура. Каждый осознает свою ответственность за безопасность, и это стало частью производственной этики, – рассказывает Алия Абетхановна.

Все члены этой семьи уверены: промышленность – основа всего.

– Благодаря промышленности соз­даются рабочие места, строятся дороги, школы, развивается экономика. Все, что нас окружает, так или иначе связано с трудом на производстве. Приятно осознавать, что твоя работа – часть большого дела, которое движет страну вперед, – говорит Алия Джексембаева.

А в завершение разговора героини этой статьи пожелали молодым людям не бояться рабочих специальностей. Главное – выбрать профессию по интересу, тогда она будет приносить радость и удовлетворение.