Рабочий сгорел заживо в печи сталелитейного цеха в Таразе

Как стало известно, работник в процессе плавки металла попытался подтолкнуть кусок железа крюком в плавильную печь, но не удержался и упал. Тело мужчины полностью сгорело.

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В социальных сетях появилось видео несчастного случая, произошедшего в сталелитейном цехе АО "Запчасть" в Таразе. В пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям прокомментировали инцидент, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в Instagram-паблике google.taraz, несчастный случай произошел в 7:32 в сталелитейном цехе АО "Запчасть" – 50-летний работник в процессе плавки металла попытался подтолкнуть кусок железа крюком в плавильную печь, но не удержался и упал. Тело мужчины полностью сгорело.

В пресс-службе ДЧС Жамбылской области подтвердили, что инцидент произошел по адресу: Тараз, ул. Мамбет батыра, 5.

"При неизвестных обстоятельствах упал в плавильную печь и скончался на месте помощник сталевара 1972 г. р.", – уточнили в областном департаменте по ЧС.