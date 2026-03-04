Так считает педагог худо­жест­венного труда гимназии № 21 города Алматы Гульсара Жарымбетова. Ее путь наставника начался с 19 лет.

В детстве девочка из Южно-Казахстанской области мечтала стать учителем рисования или юристом, но судьба привела в техническую сферу. Она училась на токаря в училище Шымкента, а затем окончила Челябинский индустриально-педагогический техникум. Дальше – 16 лет работы мастером производственного обучения у будущих токарей и фрезеровщиков. Вспоминает, что это была серьезная школа жизни и профессионального становления.

После переезда в Алматы в 2002 году начался новый этап в трудовой карьере Гульсары Жарымбетовой. Сначала она работала школьным психологом, имея соответствующий сертификат, а потом получила второе высшее образование по специальности «учитель технологии труда и предпринимательство с преподаванием ИКТ». Позже ей предложили вести уроки в школе – и так объединились ее техническая база, педагогика и знание психологии.

Сегодня Гульсара Касымбековна – педагог-мастер и признанный профессионал. В 2008 году в соавторстве с коллегами она выпустила учебник «Технология для 8 класса», где курировала раздел по машиностроению. К слову, учебник переиздавался трижды. Стоит отметить, что с 2016 года предмет получил новое название «Художественный труд» и был разделен на две подгруппы: технический труд, который ведется у мальчиков, и обслуживающий труд – у девочек. Дисциплину преподают с 5-го по 9-й класс.

...Чтобы понять, что представляет сегодня этот предмет, мы пришли в кабинет труда Гульсары Жарымбетовой.

Уже на входе в класс увидели этажерку до самого потолка, на которой выставлены работы учеников, одержавших победы на республиканских и международных конкурсах. Кроме того, под чутким руководством Гульсары Касымбековны несколько мальчиков стали призерами конкурсов «Зерде», защитив исследовательские проекты.

В рабочей зоне класса – настольные станки: сверлильный, токарный и фрезерный, набор различных инструментов. По словам педагога, в ближайшее время ожидается поставка современных верстаков, что позволит сделать занятия еще более полезными. Школьники здесь осваивают черчение, учатся обращаться с инструментами, понимать технологические процессы, создавать реальные изделия, они работают на станках, пробуют себя в 3D-моделировании и печати. Такие занятия развивают пространственное мышление, внимательность и усидчивость, но главное – это прикладные навыки, которые обязательно пригодятся в жизни. На уроках также внедряются исследовательские проекты, где школьники не просто выполняют задания, а ищут решения, анализируют и пробуют свои идеи на практике.

Особую озабоченность у педагога сейчас вызывает судьба черчения, которое раньше было самостоятельным школьным предметом. Сегодня же оно дает­ся поверхностно, в рамках художественного труда, поэтому многие выпускники, поступающие в технические вузы, вынуждены заниматься на дополнительных курсах.

– Черчение – это основа любой технической профессии и фундамент инженерного мышления, в чертежах должен уметь разбираться даже рабочий. Поэтому нам бы хотелось, чтобы его вернули в полном объеме. Тогда и детям было бы легче поступать в технические колледжи и вузы, – озвучила общее мнение педагогов Гульсара Касымбековна.

Так какие они, современные мальчики? Гульсара Жарымбетова признается: найти с ними общий язык – это то еще мастерство. При первом знакомстве с женщиной-трудовиком они, конечно же, удивляются, порой задают каверзные вопросы. Поэтому всегда надо быть готовой к любой ситуации.

– Я мальчикам говорю, что, как будущие мужчины, они должны разбираться во многих вопросах, которые ждут их в быту. Знать, как устроен выключатель, как работает сантехника, разбираться в материалах. По моим наблюдениям, сегодня больше всего у детей страдает мышление. Прошу: придумайте, что можно сделать из куска фанеры? А они сразу лезут в смартфон и спрашивают у искусственного интеллекта. Не хотят фантазировать, не хватает пространственного воображения. А ведь труд как раз этому и учит, – сетует Гульсара Жарымбетова.

Вместе с тем учитель уверена, что любая вещь, сделанная свои­ми руками, меняет школьника: у него повышается самооценка, формируется уважение к труду, и он учится доводить дело до конца. А еще, когда работают в группах, дети прислушиваются к мнению друг друга, предлагают варианты, спорят, договариваются, что также имеет значение.

Ученики старших классов нередко приходят к Гульсаре Касымбековне, чтобы спросить совета, поработать на 3D-прин­тере или просто пообщаться с любимым педагогом. Один из частых посетителей кабинета труда – ученик 11-го класса Дмитрий Бойко. Пользуясь случаем, он с удовольствием продемонстрировал нам традиционный национальный стол на маленьких ножках, который они изготовили с одноклассниками к Наурызу. Прочную фанеру приобрели в магазине, в школьной мастерской вырезали круг, с помощью подсолнечного масла придали ему красивый «чайный» цвет. Затем нанесли орнамент и аккуратно выжгли по контуру.

– Его особенность – съемные ножки, сделанные из деревянных брусков. Они вставляются в отверстия и фиксируются гайками. Такая разборная конструкция делает стол компактным и удобным для хранения, – рассказывает Дмитрий.

Сейчас стол используется в классе для праздничного чаепития с баурсаками и блинами. Отвечая на вопрос, какие навыки приобрел на уроках труда, юноша ответил, что научился чертить, делать макеты, работать с различными электроинструментами. Больше всего ему нравится, что уроки труда учат работать руками и головой одно­временно.

– Я понял, как устроены двигатели, научился разбираться в технике и теперь помогаю отцу на даче и ремонтирую мопеды. Сам убедился и в том, что если хочешь сделать хорошо – сделай это сам. А еще это экономит деньги, – рассуждает он.

...Гульсара Касымбековна из тех педагогов, кто никогда не стоит на месте. Уже дважды она подтвердила категорию «педагог-мастер».

– Считаю: если ты мастер, ты должен делиться знаниями, помогать молодым учителям в их становлении, – поясняет учитель.

Опытный педагог полагает, что начинающим коллегам в первые пять лет необходимо приобретение методических знаний. Сегодня в школах нередко возникает путаница даже в базовых понятиях. К примеру, не все учителя труда четко различают КТП (календарно-тематическое планирование) и КСП (кратко­срочное планирование). Между тем разница принципиальна. КТП – это своего рода дорожная карта на определенный период: среднесрочный план, который задает глубину изучения темы и определяет цели обучения как для учителя, так и для ученика. А КСП – конкретный сценарий отдельного урока, его структура, ход и ожидаемый результат. Кроме того, они не всегда владеют активными формами обучения, не умеют вовлекать детей через игру, обсуждение, совместную работу.

Немаловажен и вопрос цифровизации: современные платформы позволяют быстро распределять учеников по группам, оперативно проверять задания и экономить время для практики, однако многие педагоги используют их поверхностно или вовсе игнорируют. Нередко молодой учитель ведет урок как мастер-ремесленник, ограничиваясь показом техники, тогда как педагогика требует большего – умения донести материал так, чтобы за навыком стояло осмысленное обучение. Поэтому в вузах необходимо укреплять именно методическую базу будущих учителей, поскольку методика – это основа педагогики.

Надо сказать, что Гульсара Жарымбетова занимается активно и общественной работой. Она проводит республиканские и международные семинары, воркшопы, участвует в конференциях. Она любит свою профессию за то, что труд учителя приносит ей удовлетворение, а главное – радость.