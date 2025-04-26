Работы по строительству аэропорта Кендерли ведутся в две смены

Туризм
12

Ход строительства аэропорта в курортной зоне Кендерли Мангистауской области проверил министр транспорта Марат Карабаев, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтранспорта РК

Работы на объекте организованы в две смены.

«Подрядная организация ведет земляные работы и разработку котлована. На объекте работает 60 единиц спецтехники и 80 рабочих. Кендерли имеет большой туристический потенциал. Прорабатываем вопрос открытия пяти внутренних авиарейсов в Атырау, Актобе, Уральск, Алматы, Астану, а также ряд международных авиарейсов в соседние государства», - отметил Марат Карабаев.

Напомним, что проект предусматривает взлетно-посадочную полосу длиной 2200 метров с возможностью дальнейшего расширения. Пропускная способность аэропорта составит 150 пассажиров в час.

Также в этом году завершится ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Актау. Это позволит увеличить количество авиарейсов как внутренних, так и международных.

#туризм #Мангыстау #авиасообщение #Кендерли

Популярное

Все
Почему ритейлу интереснее торговать импортом?
Государство и бизнес создадут «цифровой путь» туриста
География инвестиций расширяется
Комплексные меры приносят эффект
Укрепляя международные спортивные связи
Распоряжения Главы государства о назначении
О подвигах, о доблести, о славе
Корифей творческого духа
Закон о чувствительных сферах
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации
Косули показали мастер-класс по плаванию
Женщины выходят на «тропу войны»
Деятели «Алаш» о профессионализации казахской молодежи
Ум, компас и дерзновение
Ледовый дворец нового поколения
Работать на опережение
Вузы Казахстана и США расширяют горизонты сотрудничества
Соревновались лучшие диспетчеры KEGOC
Действовать с учетом сложившихся реалий
Прагматика и гибкость на основе диалога
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Куриное яйцо продолжает дешеветь в Казахстане
Начато возведение крупного металлургического завода
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
В теплице правит бал… агрофотоника
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Президент Армении и министр культуры Казахстана обсудили вопросы углубления культурных связей
Кто в ответе за базар?
Мастерская у тополиной рощи
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Остаться в памяти потомков
Шьется форма для гвардейцев
Удивительная судьба Масима Якубова
Кузница кадров
Устраняются последствия падежа сайги
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Парк имени Абая открылся в Ереване
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата

Читайте также

Государство и бизнес создадут «цифровой путь» туриста
Поток посетителей из Малайзии в РК вырос в пять раз за год
Преобразилась набережная Капшагая
Форум «Цифровой туризм в Казахстане – 2025» проходит в Алма…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]