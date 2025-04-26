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Работы на объекте организованы в две смены.

«Подрядная организация ведет земляные работы и разработку котлована. На объекте работает 60 единиц спецтехники и 80 рабочих. Кендерли имеет большой туристический потенциал. Прорабатываем вопрос открытия пяти внутренних авиарейсов в Атырау, Актобе, Уральск, Алматы, Астану, а также ряд международных авиарейсов в соседние государства», - отметил Марат Карабаев.

Напомним, что проект предусматривает взлетно-посадочную полосу длиной 2200 метров с возможностью дальнейшего расширения. Пропускная способность аэропорта составит 150 пассажиров в час.

Также в этом году завершится ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Актау. Это позволит увеличить количество авиарейсов как внутренних, так и международных.