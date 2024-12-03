Радость в каждом движении

Ежегодно растет количество детей с различными нарушениями здоровья. Помимо лечения такие дети нуждаются в качественной и регулярной реабилитации.

Национальный центр детской реабилитации с момента его открытия в столице в 2007 году занимается этими вопросами. Руководитель управления клинической реабилитации центра Меруерт Агланбекова сообщила, что в стране действуют 66 реабилитационных центров: три республиканских и 63 регионального уровня. Национальный центр является координатором всей реабилитационной службы Казахстана.

Реабилитацию в центре проходят дети от одного года до 18 лет. Каждый месяц выделяется 300 квот, что позволяет получать здесь процедуры бесплатно.

– Управление здравоохранения каждого региона дает определенное количество квот на пациентов и направляет их к нам на 24 дня. За это время 300 детей проходят комплексную реа­билитацию. В итоге каждый год мы принимаем 14 заездов и более 4,2 тысячи детей из всех областей страны, – сообщила Меруерт Агланбекова.

Обычно дети поступают в центр с родителями или родными. Для начала собирается большая мультидисциплинарная команда, куда входят врач-невролог, реабилитолог, дефектолог, психолог, логопед и другие специалисты.

– Мы проводим каждому пациенту индивидуальную сессию, где маме говорим, какую ставим цель на эти 24 дня. И после начинаем комплексную работу, – поясняет руководитель управления.

В центре действуют шесть отделений. Дети в них распределены по возрастам. Примечательно, что здесь вы не встретите номера палат, каждое отделение выделяется креативными названиями: «Акжол» – для детей с семи лет, «Бобек» – для самых маленьких пациентов, «Балбулак» – для подростков. Вместо серых коридоров – яркие стены, рисунки, игрушки, пуфики, что создает атмосферу праздника и домашнего уюта.

Меруерт Агланбекова назвала топ-3 диагнозов, с которыми поступают дети в их центр. На первом месте церебральный паралич – свыше 45–50% пациентов. На втором – задержка психоречевого развития. Третья группа – аутизм. Также поступают дети с последствиями травм, инсультов, инфекций.

Программа реабилитации обширная и основывается на трех направлениях: медицинское, социально-педагогическое и социальное.

– Врач не может работать отдельно без психолога, логопеда, дефектолога. Мы работаем командно. Думаю, что в этом и заключается наша уникальность, – говорит руководитель управления.

Целое крыло центра выделено для социально-педагогической реабилитации. Большое внимание врачи уделяют кинезотерапии – лечебной физкультуре с элементами массажа и инновационных методов. К примеру, применяют бобат-, войта-, PNF- и кинезотерапии в воде. Каждая методика назначается индивидуально – в зависимости от заболевания и степени его тяжести. Некоторые родители привозят в центр детей, потому что только здесь проводят ботулинотерапию – вводят препарат для снижения спазмов мышц. Не забывают и о спорте: проводятся игры, баскетбол, футбол, занятия на специальных тренажерах.

Мы заглянули в отделение «Балбулак» на занятие по ЛФК.

– Работаю с детьми поэтапно, с каждым движением отрабатываем навыки, – комментирует инструктор по лечебной физкультуре Бахтияр Омирбеков. – Работаем с мышцами, суставами. Методика – физическая, это бобат- и войтатерапии. Делаем с ребенком упражнения, через определенные точки стимулируем моторные функции.

Такие занятия проводятся ежедневно. Конечно, за 24 дня полностью восстановить двигательные функции не удастся, но каждое физическое улучшение – это победа.

– Были случаи, когда мы ставили ребенка на ноги и он делал первые шаги. Но даже если кто-то просто научился держать голову или поднимать самостоя­тельно руку – это уже большое достижение. А для родителей – невероятная радость! – отмечает инструктор.

В национальном центре собрано передовое оборудование. Например, роботизированные аппараты «Локомат» и «Космос». Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата учатся на них ходить. В другом кабинете увидели девочку, которая стояла напротив экрана и имитировала движение героя анимации. Как объяснил врач-реабилитолог Мейрам Калиясов, это современный итальянский аппарат D-WALL ELITE, который стоит более 70 млн тенге. Он позволяет проводить качественный и количественный анализ движения суставов рук, ног, туловища, таза, шеи в реальном времени.

– Цифровая программа распознает до 16 суставов тела и каждое движение, что делает тренировки максимально точными и персонализированными, – говорит специалист. – Можно выбрать из сотен готовых упражнений и программ или разработать собст­венные библиотеки для улучшения осанки, функциональных тренировок, равновесия и силы мышц. Это оборудование эффективно помогает в реабилитации и развитии двигательных навыков.

Помимо этой работы специалисты центра проводят научные исследования и даже запускают небольшие производства.

– У нас есть лаборатория нейрофизиологии и сурдологии, – продолжает руководитель управления Меруерт Агланбекова. – Она занимается проблемами эпилепсии, проводит кетогенную диету, сурдологические исследования. Мы работаем с детьми, у которых есть подозрения на снижение или отсутствие слуха. Также в лаборатории ортезирования и моделирования мы сами бесплатно изготавливаем пациентам в рамках квоты стельки либо ортезы.

Дети проходят реабилитацию не только в палатах под присмот­ром врачей, но и наслаждаясь отдыхом. В центре есть бассейн, игровые зоны и настоящий зимний сад. В небольшом атриуме свежий воздух и видимо-невидимо экзотических растений. Сотрудники здесь проводят ребятам агротерапию – учат работать с землей.

Агротерапевт Олжахан Мусипова показала на пальму и деревья, где растут мандарины, лимон и авокадо.

– Дети трогают листья, вдыхают ароматный запах, – рассказывает она. – Мы учим их поливать растения, ухаживать за ними. Ребята радуются, когда видят, что они цветут, на них появляются плоды. Дети здесь расслабляются и отдыхают.

Меруерт Агланбекова признается, что спрос на детскую реабилитацию растет с каждым годом. Многие желают попасть именно в столичный центр, в регионах открываются новые реабилитационные службы.

– Наша задача – улучшить качество жизни наших деток, – резюмирует собеседница. – Мы сами радуемся, когда мамы со слезами на глазах говорят, что их ребенок начал откликаться на имя или смотреть в глаза. Ежегодно у нас около 50 детей делают в центре первые шаги. Такие результаты очень помогают нам развиваться и совершенствовать методику реабилитации.