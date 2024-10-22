Рак вылечить возможно

Общество
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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Ранняя диагностика и вакцинация способны изменить ситуацию

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В Семее на базе Центра ядерной медицины и онкологии прошло заседание Координационного совета, куда приехали главы онкологических центров страны. По их единому мнению, заболеваемость онкологией пока не идет на спад, напротив – сейчас отмечается рост.

– Число онкологических заболеваний увеличивается во всем мире. Казахстан – не исключение. На это никто не может повлиять: это и экология, и наследственность. В наших руках только ранняя диагностика, благодаря которой мы можем, своевременно пролечив человека, излечить его на 100 процентов, – говорит директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Диляра Кайдарова.

По ее словам, в настоящее время все казахстанцы имеют возможность приехать в Семей и бесплатно получить лечение рака щитовидной железы в отделении радиойодтерапии, хотя ранее им приходилось выезжать за границу.

– Конечно, 20 коек – маловато. Но мы хотим развивать эту сферу и дальше. В западном регионе также запланировано строительство Центра ядерной медицины. Пока же центр в Семее является единственным в Казахстане. Здесь есть все условия для пациентов и соблюдаются все протоколы лечения, – отмечает директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии.

Диляра Кайдарова перечислила регионы с наиболее высокой онкозаболеваемостью, в их числе Северо-Казахстанская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская и область Абай. Онкологи связывают это в первую очередь с экологической ситуацией. К примеру, в области Абай и ВКО жители до сих пор испытывают на себе последствия испытаний на Семипалатинском полигоне, в Павлодарской – сосредоточено много промышленных предприя­тий. Не исключают специалисты и наследственные факторы.

Самым распространенным в Казахстане является рак молочной железы. Только в прошлом году выявлено 5 500 случаев этого вида рака.

– На Координационном совете мы обсуждаем запущенные случаи, разбираемся, почему женщина не сходила своевременно на маммографию, выясняем, по каким причинам это происходит: кому-то ехать далеко, где-то нет маммографа… Также много вопросов, почему при положительном анализе пациент отказывается проходить колоноскопию, ведь все это предоставляется бесплатно, – посетовала Диляра Кайдарова.

Не осталась без внимания и вакцинация девочек от вируса папилломы человека, стартовавшая в этом году. По мнению медиков, это настоящий прорыв и большой успех для Казахстана. Для вакцинации в стране используется четырехвалентная вакцина «Гардасил» производства компании «Мерк Шарп и Доум» (США), которая защищает от четырех наиболее опасных типов ВПЧ – 6, 11, 16, 18.

– Это прививка добровольная, проводится с разрешения родителей девочкам в возрасте от 11 до 13 лет. Это американская вакцина, которая доказала свою эффективность. Вакцина вводится в два этапа, то есть после получения первой прививки в течение полугода нужно получить вторую. Тогда девочка будет на 100 процентов защищена от всех четырех подтипов ВПЧ даже при наличии контакта. 22 тысячи девочек в Казахстане уже привиты. Вакцину мы купили со сроком годности на три года. Вакцинация добровольная, поэтому никаких планов не ставим. Сколько провакцинируются, столько провакцинируются. Я сама уже провакцинировала племянниц, главный онколог области Абай также готова провакцинировать дочь. Все спрашивают, есть ли вакцина от рака? Так вот она – вакцина, которая показала результаты во всем мире. Кыргызстан, Узбекистан, Турк­менистан, Азербайджан, Грузия, Россия, Беларусь… Все уже давно этим занимаются. Мы из постсоветского пространства последними присоединились к вакцинации, – рассказывает Диляра Кайдарова.

Пока вакцина рассчитана только на детей, однако ведутся переговоры с поставщиком и по поводу вакцины более взрослой аудитории.

Онкологи выразили обеспокоенность и тем, что после пандемии коронавируса резко возросло число заболевших раком легких. По официальной информации гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, коронавирус «сломал» показатели во всем мире. После COVID-19 возросло количество онкологических заболеваний, в том числе среди молодежи.

– Был резкий стресс для иммунной системы. И в этот момент у кого, возможно, уже сидели раковые клеточки, они активировались на фоне снижения иммунитета, – прокомментировала Диляра Кайдарова.

Как выяснилось, в стране наб­людается острая нехватка специалистов по лечению детской онкологии. Первый выпуск педиатрического факультета сос­тоялся лишь в этом году. Условно страна поделена на север и юг. Маленькие пациенты из северных регионов получают лечение в Астане, а из южных – в Алматы. По информации главного онколога Казахстана, за год заболе­вают до 600 детей, в основном это рак крови, костей, почек и рак головного мозга. Но у детей за счет возраста рак хорошо излечивается. Сейчас разрабатывается­ дорожная карта по оказанию помощи от ранней диагностики до лечения онкологии именно среди детей.

#Семей #медицина #лечение #онкология #болезнь #рак

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