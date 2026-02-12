Распахнули двери медпункт и Дом культуры

Хорошая новость
1
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В отдаленном ауле Жанаталап Кегенского района открылся медпункт, построенный в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Этого дня долго ждали местные жители. Раньше им приходилось ездить в больницу райцентра Кеген, расстояние до которого почти 100 км. На строительство медпункта потрачено более 285 млн тенге, проект полностью профинансирован за счет возвращенных государству активов.

Как отметили на церемонии открытия объекта представители местных властей и общест­венности, мед­учреждение оснащено современным оборудованием. К услугам сельчан процедурный и акушерский кабинеты, помещение физиотерапии. Врачи и медсестры будут на месте проводить профилактические осмотры, вакцинацию, оказывать экстренную и первичную помощь, наблюдать за здоровьем молодых мам и их детей, а также вести дис­пансерный учет пациентов с хроническими заболеваниями.

По данным областной прокуратуры, за счет возврата в госбюджет незаконно выведенных активов в регионе ведется строительство 29 социальных объектов, 26 из них – мед­учреждения.

В эти же дни в еще одном отдаленном селе Сарыбулак Алматинской области первых гостей принял Дом культуры, в котором открылись кружки домбры, вокала, хореографии и декоративно-прикладного искусства.

По словам председателя поселкового совета старейшин Исахана Ускембаева, новое общественное пространство станет местом встреч, занятий и активного досуга детей и подростков. Важно, что творческие кружки будут способствовать сохранению и передаче подрастающему поколению культурных традиций народа.

Сельский клуб оснащен современным оборудованием, чему несказанно рады юные артисты, призеры областных и районных конкурсов.

– Дети – наше будущее, – подчерк­нул аксакал. – Уверен, здесь будут созданы прекрас­ные условия для их развития и самореализации. Это результат добрых инициатив. Пусть родной аул для каждого из вас всегда будет местом вдохновения, символом тесной связи с традициями предков! Пусть крепнут единство и благополучие народа, мира и спокойст­вия нашей стране!

По информации местных властей, модернизация социальной инфраструктуры сел – одна из приоритетных задач. В ближайшее время планируется провести капитальный ремонт Дома культуры села Шенгельды, построить детские игровые площадки в трех населенных пунктах.

#медпункт #дом культуры #Жанаталап

