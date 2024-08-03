Расписание выступлений казахстанских атлетов на Олимпиаде на сегодня

Комитет по делам спорта и физкультуры опубликовал расписание на субботу, 3 августа

Фото: gov.kz

Казахстанцы выступят в пяти видах спорта на Олимпийских играх-2024 в Париже, сообщает Kazpravda.kz

Полностью расписание их выступлений представлено ниже.



11:00 Дзюдо. 1/8 финала. Смешанные командные соревнования. Финалы — 19:00

Сборная Казахстана

12:00 Стендовая стрельба. Скит. Квалификация. Первый день. Женщины

Асем Орынбай

12:30 Стендовая стрельба. Скит. Квалификация. Второй день. Мужчины

Эдуард Ещенко

14:00 Шоссейные велогонки. Групповая гонка. Финал. Мужчины

Евгений Федоров, Алексей Луценко

18:30 Спортивная гимнастика. Вольные упражнения. Финал. Мужчины

Милад Карими

19:50 Бокс. Четвертьфинал. 50 кг. Женщины

Назым Кызайбай

20:16 Спортивная гимнастика. Упражнения на коне. Финал. Мужчины.

Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканалах «Qazaqstan», «Qazsport», «Jibek Joly», «Хабар» и «Ел Арна».