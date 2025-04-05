Коллаж: Kazpravda.kz

На IV заседании Национального курултая Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул тему интернет-мошенничества в Казахстане: «Члены курултая высказывают озабоченность по поводу еще одной актуальной проблемы – участившихся в последнее время случаев мошенничества. Злоумышленники собирают деньги якобы на благотворительность и тратят их в личных целях. Многие люди становятся жертвами интернет-мошенников».

Действительно, к сожалению, киберпреступления в Казахстане становятся все более распространенными.

Как сообщает Finprom.kz, в 2024-м жители республики потеряли 11,4 млрд тенге от действий онлайн-мошенников, что почти в три раза больше, чем годом ранее. При этом компенсация ущерба была относительно низкой: две трети всех средств, то есть более 7 млрд тенге, владельцы так и не смогли вернуть.

По информации Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, в прошлом году в стране было зарегистрировано порядка 23 тыс. уголовных дел, касающихся интернет-мошенничества.

– За последний год наблюдается резкая активность мошенников как онлайн, так и офлайн, – подтвердил, отвечая на вопросы «КП», независимый эксперт по банковским вопросам Нуржан Биякаев. – Это связано с тем, что со стороны регуляторов и со стороны банков принимаются различные меры по защите граждан, например добровольный отказ от кредита. Поэтому, как говорится, любому действию есть противодействие.

Схемы обмана населения уже многим известны. Например, мошенники направляют посредством онлайн-банкинга определенные денежные переводы на счета граждан. Далее на мобильный номер потенциальной жертвы поступает звонок от человека, который якобы по ошибке перевел деньги не тому адресату. Злоумышленники используют разные легенды, например, что это средства на лечение ребенка и перевод должен был поступить на счет клиники, аптеки и так далее. После этого просят вернуть деньги обратным переводом, однако на иной номер. Если вы переведете, то оказываетесь соучастником, потому что они используют ваш счет как транзитный.

Также популярны схемы через SMS. Тут тоже все банально: потенциальной жертве приходит сообщение, допус­тим, от Казпочты, где написано, что посылка не может быть доставлена по какой-либо причине. Далее вас просят указать адрес и другие данные, перейдя по ссылке. При этом интерфейс фейковой страницы не отличишь от официального сайта Казпочты. Естественно, после клика по ссылке деньги с вашего счета испаряются.

– Когда вам прилетают такие простые ссылки от разных ведомств или организаций, это фишинг. Конечно, основная схема – звонок якобы от сотрудника службы безопасности вашего банка либо Национального банка, сотрудников МВД, КНБ и прочих серьезных ведомств, которые говорят, что с вашей стороны была подозрительная заявка и если вы ее не подтверждаете, значит, ее необходимо аннулировать, а для этого надо скачать приложение, которое и ведет к потере средств, – объясняет эксперт.

Еще один способ распространенного мошенничества: с использованием аккаунта в WhatsApp рассылают всем имеющимся контактам текст с просьбой выслать деньги под различными предлогами, указывая при этом подставные счета.

– Сейчас повсеместно внедрены информационные технологии и онлайн-услуги, все большее количество информации становится доступной в киберпространстве. Это в значительной мере приводит к уязвимости электронных данных и способствует совершению интернет-мошенничества, – отмечает начальник департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов.

Как же от этого защититься? В первую очередь соблюдать кибергигиену: не переходить по подозрительным ссылкам, где, скажем, вас просят проголосовать или поучаствовать в чем-то. Как уже сказано ранее, с недавних пор казах­станцы могут воспользоваться функцией отказа от кредита через портал eGov.kz. При этом запрет действует бессрочно, пока сам пользователь не снимет это ограничение.

– Нужно все время перепроверять информацию. Если вам позвонили или пришла ссылка, например из банка, то перезвоните туда. То же самое, если сообщение поступило из акимата, с номера 1414 – у них у всех есть бесплатные call-центры. Надо ставить антивирусы на компьютеры, телефоны, ноутбуки и другие гаджеты. Не отправлять никому фотографии удостоверения личности. IT-специалисты даже рекомендуют не пользоваться общедоступным Wi-Fi на железнодорожных вокзалах, в аэропортах, торговых центрах, – объясняет Нуржан Биякаев.

И особый контроль нужен за детьми, особенно за подростками. Они зачастую самая легкая мишень для мошенников.

Если же вы стали жертвой мошенников, эксперт советует незамедлительно обращаться в РОВД по факту злоумышленных действий против вас. Необходимо написать заявление и получить постановление о признании вас потерпевшим.

– Все это обязательно понадобится при разбирательствах с банком. Помимо РОВД следует обратиться в банк, сообщить о том, что был мошеннический случай, что оформили на вас кредит либо вывели ваши средства со счета, депозита и прочее, – продолжает эксперт.

Большую помощь оказывает созданный в сотрудничестве с Национальным банком Антифрод-центр. Совместно с МЦРИАП и операторами сотовой связи продолжается работа по блокированию зарубежных звонков с подменных номеров. Но на этом нельзя останавливаться.

В условиях растущей угрозы интернет-мошенничества в Казахстане крайне важно соблюдать осторожность и постоян­но обновлять знания о новых схемах обмана. Усиление мер безопасности как со стороны государственных структур, так и на личном уровне может существенно снизить риски стать жертвой киберпрес­тупников. Помните, что как бы быстро ни развивались технологии, в том числе помогающие защититься, главная защита – это ваша бдительность.