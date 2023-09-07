Разочарованным мангистауским потребителям вернули более 30 млн тенге

Культура и общество
125
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Больше тысячи жалоб поступило с начала года в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КЗПП МТИ РК.

Фото: Kazpravda.kz

По информации руководителя департамента Рауана Мухаева, с начала года от населения поступило 393 письменных обращения. На личном приеме побывали 380 человек, еще 495 получили консультации по горячей линии. Специалисты за это время рассмотрели 1 302 обращения, 725 из которых удовлетворили.

Мангистаусцы жалуются на некачественно оказанные услуги или обман при продаже товара.

Разочарованным потребителям вернули 31 820 554 тенге.

По словам главы ведомства, большую проблему создают интернет-магазины, которыми сегодня массово пользуются потребители. Купленные здесь товары часто не соответствуют описанию и фото, но навстречу покупателям продавцы идут неохотно или же вообще игнорируют их претензии.

Для наглядности спикер рассказал историю жительницы Актау, купившей золотые изделия в интернет-магазине. В доставленном товаре женщина не «признала» того, что видела на фото.

«На фотографии украшения из золота были красивые, а прислали совсем не то, то есть товар не соответствовал своему описанию. После обращения потребителю вернули 580 тысяч тенге.

Департамент провел 22 проверки по Закону «О регулировании торговой деятельности», одну – по Закону «О защите прав потребителей». В этом году к административной ответственности привлекли 21 субъект предпринимательства, не выполнивший требования закона», – поделился цифрами Мухаев.

Председатель ОО «Мангистауское областное общество защиты прав потребителей» Никар Рафикова констатировала, что потребители зачастую не знают своих прав и алгоритма действий при разрешении споров. Отсюда трудности в разрешении конфликтов.

«Для устранения этого пробела с 2021 года функционирует единая информационная система защиты прав потребителей. В случае нарушения прав граждане могут подать заявление через онлайн-платформу e-tutynushy.kz. Далее обращение будет рассмотрено, и людям окажут помощь. В противном случае обращение поступает в ответственный государственный орган, который принимает необходимые юридические меры для защиты прав потребителей», – пояснила общественница.

#деньги #товар #общество #потребители #Мангистау

Популярное

Все
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Что в тарелке школяра?
Более двух тысяч телеграм-каналов, через которые продавались запрещенные вещества, выявили волонтеры
Не ждать холодов и закупать уголь, пока тепло, призвали городские власти жителей Петропавловска
Сытым учиться легче
На ТЭЦ Риддера готовятся к пуско-наладочным работам на котлах среднего давления
Справедливость и открытый диалог
Переход к прямой демократии
В байге – дух народа
Евро-2024: матч Казахстан - Финляндия покажут в прямом эфире
Тройка, семерка, туз
Здоровая нация начинается со школы
Осенью терпеть, чтоб зиму продержаться
...И внеурочный тортик
На встречу с музыкой
Давай поговорим!
Распоряжения Главы государства
Распоряжение Главы государства
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
На юго-востоке Турции упал метеорит
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Пожар по плану. Как спастись из горящей многоэтажки?
Премьер-Министр Смаилов представил пять новых министров
Реализация новой экономической политики отвечает современным вызовам рынка труда – глава федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин
Марат Ахметжанов освобожден от должности министра МВД РК
Ермек Маржикпаев стал министром туризма и спорта
Послание народу: что мне понравилось в нем?
Появление звонков в соцсети X анонсировал Илон Маск
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Токаев провел совещание с руководящим составом МВД РК
Пожарно-тактические учения провели в одном из ЖК в Астане
Казахстанка стала чемпионкой турнира по теннису в Праге
Справедливый Казахстан: стратегия и задачи
Региональные сельскохозяйственные ярмарки стартовали в Астане
Работа должна быть слаженной и конструктивной – Смаилов
Как выучить язык? Испытано на себе
Телепроект «Қазақшаң қалай, балақай?» помогает родителям
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Муза Каюма Мухамедханова
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Вспоминая Александра Руденко
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы

Читайте также

Наркотики в носках нашли у посетителей ночного клуба в Шымк…
Спасающие жизни извещатели появляются в домах нуждающихся ж…
Полицейских осудили в Таразе за бездействие во время январс…
Ребенок весом более 6 кг родился в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]