Разочарованным мангистауским потребителям вернули более 30 млн тенге

Больше тысячи жалоб поступило с начала года в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КЗПП МТИ РК.

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По информации руководителя департамента Рауана Мухаева, с начала года от населения поступило 393 письменных обращения. На личном приеме побывали 380 человек, еще 495 получили консультации по горячей линии. Специалисты за это время рассмотрели 1 302 обращения, 725 из которых удовлетворили.

Мангистаусцы жалуются на некачественно оказанные услуги или обман при продаже товара.

Разочарованным потребителям вернули 31 820 554 тенге.

По словам главы ведомства, большую проблему создают интернет-магазины, которыми сегодня массово пользуются потребители. Купленные здесь товары часто не соответствуют описанию и фото, но навстречу покупателям продавцы идут неохотно или же вообще игнорируют их претензии.

Для наглядности спикер рассказал историю жительницы Актау, купившей золотые изделия в интернет-магазине. В доставленном товаре женщина не «признала» того, что видела на фото.

«На фотографии украшения из золота были красивые, а прислали совсем не то, то есть товар не соответствовал своему описанию. После обращения потребителю вернули 580 тысяч тенге.

Департамент провел 22 проверки по Закону «О регулировании торговой деятельности», одну – по Закону «О защите прав потребителей». В этом году к административной ответственности привлекли 21 субъект предпринимательства, не выполнивший требования закона», – поделился цифрами Мухаев.

Председатель ОО «Мангистауское областное общество защиты прав потребителей» Никар Рафикова констатировала, что потребители зачастую не знают своих прав и алгоритма действий при разрешении споров. Отсюда трудности в разрешении конфликтов.

«Для устранения этого пробела с 2021 года функционирует единая информационная система защиты прав потребителей. В случае нарушения прав граждане могут подать заявление через онлайн-платформу e-tutynushy.kz. Далее обращение будет рассмотрено, и людям окажут помощь. В противном случае обращение поступает в ответственный государственный орган, который принимает необходимые юридические меры для защиты прав потребителей», – пояснила общественница.