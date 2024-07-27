Развитие волонтерства – стратегическая задача

На заседании Национального курултая в Атырау Президент Касым-Жомарт Токаев назвал волонтерскую деятельность одним из ярких проявлений такой базовой ценности нации, как солидарность. И то, что первый в Казахстане проект стратегического партнерства государственного органа и неправительственной организации реализуется именно по направлению развития волонтерства, еще раз подтверждает: этой сфере в нашей стране уделяется самое пристальное внимание.

– Проект стратегического партнерства, который Национальная волонтерская сеть будет реализовывать при поддержке Министерства культуры и информации, звучит как «Организация комп­лекса мероприятий в сфере волонтерства «Birgemiz: areket yaqyty». О каких именно мероприятиях речь?

– Наше стратегическое партнерство с министерством рассчитано на три года (это максимальный срок для таких проектов) и нацелено на укрепление и придание импульса развитию волонтерского движения в Казахстане.

Что для этого нужно? Обеспечить устойчивость работы волонтерских организаций на местах, повысить эффективность волонтерской деятельности, усовершенствовать законодательство, улучшить методы стимулирования и поддержки волонтеров со стороны государства, укрепить международное сотрудничество. Именно это и заложено в нашем проекте стратегического парт­нерства.

Хочу отметить, что согласно нашему законодательству, стратегическое партнерство между госорганом и НПО может быть реализовано по любому направлению, которое находится в ведении того или иного министерства. Нам очень приятно, что первый такой проект в Казахстане реализуется именно в сфере волонтерства. Стандарты для потенциального стратегического партнера из числа НПО прописаны очень высокие. Мы рады, что Национальная волонтерская сеть сумела пройти все конкурсные процедуры.

В первую очередь в качестве одной из ключевых задач мы видим организацию деятельности фронт-офисов волонтеров в регио­нах, чтобы создать постоянно действующую сеть поддержки волонтерского движения во всех регионах. Эту работу мы ведем уже несколько лет, в том числе при участии госструктур, местных исполнительных органов. В рамках стратегического партнерства нам предстоит обеспечить устойчивую и непрерывную работу данной системы.

По сути, фронт-офисы – это не волонтерские организации. Это структуры, работа которых заключается в поддержке волонтерских организаций и групп в регионах. Поддержка может быть ресурсная (при возможности), но в первую очередь мы говорим о таких важных компонентах помощи, как информационная и методическая.

Это только кажется, что организация волонтерской деятельности – легкий процесс: собрал бескорыстных и активных единомышленников и пошел помогать. Так, конечно, тоже можно, но системности и постоянства не будет, а именно в этом вся ценность. Волонтерству, ведению организации, которая занимается подобной деятельностью, нужно учиться, чтобы знать, где и как приложить свои силы максимально эффективным и полезным образом.

Сеть фронт-офисов мы выстраи­ваем на базе молодежных ресурс­ных центров (МРЦ) в регионах – это оказался максимально адекватный и, как показала прак­тика, работающий вариант. Благодаря поправкам в законодательство о волонтерской деятельности МРЦ имеют право работать не только с молодежью – это очень важно, поскольку средний возраст волонтера в Казахстане 32 года и выше, то есть уже прямо на грани даже увеличенного возрастного порога для молодежи, плюс у нас «серебряное волонтерство» развивается.

Также в числе мероприятий значится большой проект «Марафон добрых дел», летняя школа волонтеров, формирование пула экспертов и тренеров в волонтерской сфере, комплексное исследование волонтерства в Казахстане, совершенствование отечественного законодательства, поддержка единого информацион­ного портала, развитие отраслевого волонтерства и многое другое.

– Поскольку «Марафон доб­рых дел» уже стартовал, можете рассказать, как он будет проходить дальше?

– Да, мероприятия в рамках «Марафона...» начались с Недели добрых дел, посвященных различным экологическим проектам и инициативам. В формате таких тематических недель и будем продолжать. До конца года запланированы еще пять, приуроченных к Дню молодежи, Дню пожилых людей, Дню защиты животных, а также по теме инклюзии.

Марафон при этом будет продолжаться без перерыва. Делиться своими инициативами на портале можно в любое время. Почему мы выбрали формат тематических недель? Чтобы активизировать работу волонтеров по конкретному направлению, а также чтобы иметь возможность поощрить наиболее активных.

В целом «Марафон добрых дел» – это системное мероприятие, которое призвано стимулировать людей делиться своими опытом волонтерства, добрыми делами. У нашего общества интересная особенность – считается, что если сделал что-то хорошее бескорыстно, то об этом надо молчать, а если сказал, то ценность поступка уменьшается.

В корне не согласна! Нужно рассказывать, нужно делиться. Ведь такие примеры – лучшая «реклама» волонтерства, которая может привлечь в движение новых людей.

– Вы упомянули развитие отраслевого волонтерства – что под этим понимается?

– Ведомством, напрямую курирующим вопросы развития волонтерства, выступает Министерство культуры и информации. Но по факту волонтеры работают по многим направлениям, которые находятся в ведении самых разных министерств.

Например, у нас есть много волонтеров, работающих на ликвидации последствий ЧС, в здравоохранении, образовании, экологии. Есть множество поисковых отрядов, которые помогают органам внутренних дел, даже в статистике есть компонент волонтерства.

Наша задача – со всеми этими ведомствами выстроить прямую коммуникацию и наладить взаи­модействие, максимально полезное для всех сторон, чтобы потенциал волонтеров был использован на полную мощность.

У нас уже сейчас есть очень хороший пример сотрудничества с Министерством по чрезвычайным ситуациям. Вот уже четыре года мы очень плотно работаем с этим ведомством и сейчас вышли на совершенно новый уровень – хотим реализовать проект по подготовке мобильных бригад из волонтеров-спасателей в каждом регионе страны.

То есть, если обычных волонтеров можно привлекать только для ликвидации последствий ЧС, то сейчас уже говорим о подготовке волонтеров, приравненных к спасателям, которых потенциально можно будет мобилизовать для работы непосредственно во время ЧС. Сейчас идет пилотное обучение первой группы в Костанае. Посмотрим, как все пройдет, очень надеемся, что все получится.

Мы очень хотим такое же тес­ное и комплексное взаимодействие выстроить с другими министерствами и подчиненными им структурами, чтобы они могли напрямую работать с волонтерским сообществом.

Повторюсь: волонтеры уже работают по самым разным на­п­равлениям и будут продолжать это делать, но если их действия будут в какой-то мере скоординированы и поддержаны со стороны госструктур – на местах и в центре – эта деятельность окажется гораздо более эффективна и сможет принести больше пользы стране и людям.

Сейчас пока многие структуры даже не воспринимают волонтеров как важных игроков в той или иной государственной системе, не видят, какую большую работу они делают в плане поддержки различных слоев населения. Нужно выстраивать работу напрямую с отраслевыми министерствами, искать форматы, пробовать...

Это сложно и долго, но необходимо. Причем это важно в том числе с точки зрения выстраивания отношений доверия и парт­нерства между государством и гражданами: волонтеры готовы тратить свои силы и время на что-то действительно нужное для страны, а государство готово, так сказать, пустить граждан в свою юрисдикцию и доверить важную работу.

Кстати, сопротивление приходится преодолевать и со стороны волонтерских организаций: есть такие, которые не хотят взаимодействовать с госорганами, мотивируя тем, что им не нравится, как работает система. Мол, они и сами могут сделать лучше.

Здесь такой момент: да, есть организации, которые действительно очень классно работают, делают крутые и важные вещи. Но будем честны, любые такие проекты – это по большому счету единоразовые акции, которые не будут иметь продолжения, пока не закрепятся на государственном уровне и не станут частью системы работы той или иной сферы.

Волонтеры как представители гражданского общества тоже могут быть агентами изменений. Очень важно не отстраняться, не ругать систему, а идти к государству и аргументированно рассказывать и показывать, как можно систему улучшить, что ей не хватает, что лишнее, как можно повысить эффективность.

Но здесь хочу сделать важную ремарку: государство делает свою работу, а волонтеры могут ему в этом только помогать. То есть недопустимо и невозможно полностью подменять волонтерами, например, социальные службы. Это то, что базово должно реализовываться государством. Волонтеры могут быть только элементом поддержки системной работы госорганов.

– По инициативе Казах­стана 2026 год объявлен ООН Меж­дународным годом волонтеров. Понятно, что о конкретных мероприятиях в его рамках говорить еще рано, но в целом – почему международное сотрудничество в сфере волонтерства важно?

– На 2026 год действительно запланировано очень много мероприятий, и надеемся, все будет реализовано в лучшем виде.

Международный год волонтеров – это для нас, как для страны, отличная возможность заявить о себе в таком очень классном ключе. Поднять свою узнаваемость. Это на самом деле очень важно для любого государства.

У нас объективно за последние годы очень много сделано с точки зрения системного развития волонтерского движения, и это прив­лекает к нам внимание. Совсем недавно, например, Программа добровольцев ООН в Нью-Йорке презентовала большой обзор по волонтерству в Цент­ральной Азии – мы готовили для него аналитику по Казахстану.

Хочу подчеркнуть: это первый отдельный обзор, посвященный нашему региону. Обычно информация по нашим странам включалась в более обширные глобальные или региональные доклады, но международное сообщество видит, что у нас происходит много важного, интерес к Центральной Азии растет. Опыт наших стран действительно довольно уникален в силу ряда культурных, традиционных, ментальных особеннос­тей людей и обществ. Например, традиция асар.

Изучать нашу специфику очень важно в первую очередь и для нас самих, поскольку это помогает определить векторы развития волонтерства. Показательный пример: как люди в наших странах объединяются во время ЧС – это же просто автоматически происходит, даже никого просить не надо. Это значит, что усиливать работу надо не по мобилизации людей, а по координации их дея­тельности: создавать площадки (физические и онлайн).

Кстати, в рамках стратегичес­кого партнерства с МКИ мы намерены сделать аналитический обзор с социологическими замерами, статистикой по состоянию волонтерства в Казахстане. Пос­леднее подобное исследование в нашей стране проводилось в 2014-м, но за эти годы очень многое изменилось.

Что касается сотрудничества с ООН по волонтерству, то здесь важно упомянуть: мы одна из довольно небольшого числа стран в мире, которая отправляет своих волонтеров работать в структурах ООН по всему миру – на полном обеспечении от государства.

Что это дает нашей стране? Во-первых, работа в структурах ООН – серьезный опыт, хороший вклад в развитие человечес­кого капитала. Другой момент – повышение представленности казахстанцев в структурах ООН (многие из волонтеров получили приглашение на работу в организации) и, как следствие, рост узнаваемости Казахстана в мире.

Надо понимать, что когда нашу страну знают и вспоминают в контексте каких-то позитивных моментов, это дает много профитов в самых разных сферах. Утрированно: если казахстанцев много в ООН – значит, в нашей стране классные специалисты, значит, сюда можно приходить с инвестициями, вести дела.

Плюс есть национальные доб­ровольцы ООН – это люди, которые работают в представительствах организации в Казахстане, их сейчас около 30 человек.

– Понятно, что волонтерство – бескорыстная и безвозмездная деятельность. Но тем не менее созидательные душевные порывы должны поощряться – об этом в том числе и Глава государства не раз говорил. Какой должна быть адекватная мотивация и поддержка волонтерства со стороны властей?

– Вообще, хочу сказать, что в последние годы к волонтерскому движению в Казахстане много внимания, нас очень хорошо поддерживает Президент Касым-Жомарт Токаев, многие важные для развития волонтерства вопросы решаются быстро и конструктивно.

Взять хотя бы законодательное обеспечение нашей работы. Еще лет 10 назад волонтеры, по сути, были вне закона. До 2016 года они не имели права объединяться как инициативные группы. Лет 20 назад вообще никто даже слова такого – «волонтер» – не знал.

Я уже тогда волонтерила и помню постоянные объяснения с правоохранительными органами: что это мы вдруг к старенькой бабушке зачастили и зачем у нее, например, убираемся, за продуктами ходим. Мы рассказывали, что просто помогаем старикам, ничего за это от них не хотим. До смешного доходило: правоохранители приходят к бабушке, спрашивают – волонтеры у вас были? И бабушка докладывает: волонтеров никаких у меня не было, не знаю таких, но вот ко мне ходит регулярно, например, Алена, полы моет, кушать готовит, чай с ней пьем – вот она такая молодец, так помогает!

Сейчас, безусловно, ситуация совершенно другая. Но мало кто уже помнит, какая огромная и сложная работа была проделана. Путь к первому закону о волонтерстве занял почти 10 лет. И для сравнения: когда в законодательство о волонтерах потребовались поправки, их приняли всего за два года – это, я считаю, самый классный показатель поддержки со стороны властей.

В 2020 году в Казахстане была учреждена премия «Волонтер года». Ее организацию и проведение мы также включили в проект стратегического партнерства с Министерством культуры и информации. Считаю, что это очень хорошая и нужная инициатива. Это прямое подтверждение того, что государство нас видит, слышит, воспринимает, ценит.

Мы хотим инициировать внесение изменений в положение об этой премии, чтобы сделать ее действительно интересной и мотивирующей. В том числе очень хотелось бы, чтобы «Волонтер года» перестала быть премией без премии – то есть неплохо бы включить туда материальный компонент.

Нужны и другие шаги. Хотелось бы усилить защиту прав волонтеров, чтобы не было к ним потребительского отношения со стороны организаторов каких-то ивентов (к сожалению, такое встречается). Можно рассмотреть внедрение страхования волонтеров, работающих на потенциально опасных для здоровья участках (медики, чеэсники). По-прежнему обсуждается учет волонтерской работы в трудовом стаже – пока нет понимания, как это реализовать, но реализовать надо.

Смотрите: вклад волонтеров в экономику Казахстана оценивается в 4,9 миллиарда тенге – это, так сказать, стоимость их часов работы. Да, волонтеры работают безвозмездно и добровольно, но их труд должен фиксироваться и поощраться.

Беседовала

Юлия Магер