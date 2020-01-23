Развязка далека

Срыв графиков дорожно-строи­тельных работ уже давно стал обыденным явлением для Жетысу. Таким же привычным, как и многокилометровые пробки при въездах в Алматы. К примеру, в Карасайском районе, где мегаполис граничит с поселками Абай, Иргели, Райымбек и рынком «Алтын Орда», ежедневно наблюдается большое скопление машин. Из-за этого люди опаздывают на работу, учебу, тратят порой по нескольку часов, чтобы проехать небольшой участок республиканской автотрассы Алматы – Бишкек.

Работы по расширению проезжей части здесь начались еще в ноябре 2017 года. Согласно проектно-сметной документации предусмотрено строительство надземных пешеходных переходов, эстакад, кольцевой дороги и путепровода к жилому комплексу «Асыл Арман» в поселке Иргели.

Под масштабную стройку планировалось изъять 53 земельных участка, общая стоимость проекта превысила 9 млрд тенге. Как заверяли представители акимата Алматинской области, автомобильная развязка кардинально улучшит ситуацию с дорожным трафиком как в городе, так и в близлежащих селах, где проживают около 300 тыс. человек.

Изначально завершение капремонта планировалось на 2019 год, затем сроки ввода объекта в строй перенесли на год позже. Однако на сегодня, по данным заказчика, нацкомпании «КазАвтоЖол», выполнено лишь 68% объема работ. Строи­тельство затянулось главным образом по причине отсутствия договоров между подрядчиками и местными предпринимателями. В частности, владелец двух автозаправочных станций, расположенных вдоль трассы, не согласился на компенсацию в размере 110 млн тенге за снос своих объектов. Бизнесмен запросил вдвое больше.

По спорному вопросу прошли уже 3 судебных заседания, однако к консенсусу стороны не пришли. Как сообщил председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Улан Алипов, сейчас разбирательство приостановлено, назначена эксперт­ная комиссия, которая определит рыночную стоимость сносимых заправок. Территории других объектов – торгового цент­ра «Апорт» и рынка «Алтын Орда» – под реконструкцию не попадают.

Еще одна причина долгостроя связана с финансовыми проб­лемами генерального подрядчика – ТОО «Даулет Дорстрой». Дело в том, что проектная смета была составлена еще по ценам 2016 года, однако с тех пор значительно подорожали строительные материалы (битум, арматура, цемент, щебень).

К слову, работу этой компании в ходе одного из инспекционных рейдов жесткой критике подверг заместитель акима Алматинской области Лаззат Турлашов. Подрядчикам было поручено привлечь дополнительную рабочую силу и ускорить темпы строительства. Ведь авторазвязка протяженностью менее 4 км возводится уже более 2 лет, а конца-краю не видать.

По словам автомобилистов, за прошедшее время рядом с рынком «Алтын Орда» заметных изменений не произошло. А вот пробок стало значительно больше. Помимо прочего большое недовольство вызывают возникшие в результате ремонта ямы и колдобины.

Среди других факторов, тормозящих строительный процесс, специалисты называют большой транспортный поток, близость объекта к городской черте, отсутствие альтернативных объездных дорог. Сейчас ремонтные работы приостановлены в связи с неблагоприятными погодными условиями, но с началом весны планируется выйти на круглосуточный график.

На стройплощадках задействуют 180 человек и 40 единиц спецтехники, полностью сдать объект в эксплуатацию рассчитывают в 2021 году. Впрочем, свое­го решения ждут еще воп­росы освобождения въездов в Алматы в других направлениях, которые сегодня в часы пик также забиты автотранспортом под завязку. Это Кульджинский и Илийский тракты, Талгарская, Капшагайская и верхняя Каскеленская трассы.