Разыскиваемый по делу о разбое казахстанец экстрадирован из России

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры Казахстана экстрадировали из России гражданина для привлечения к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения, передает Kazpravda.kz

Как сообщается, злоумышленник в августе 2023 года в Павлодаре с целью завладения чужим имуществом с применением насилия, вступил в преступный сговор со своим знакомым для совершения преступления. Для реализации задуманного, подозреваемые, воспользовавшись ночным временем суток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завели ранее им знакомого потерпевшего в тёмное место и избив его до потери сознания, завладели имуществом на сумму около 200 тысяч тенге.

В результате нанесения многочисленных телесных повреждений потерпевшему причинили вред здоровью средней тяжести.

Один из соучастников уже осужден к пяти годам лишения свободы, а второй фигурант скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В апреле текущего года он был задержан на территории российской Тюмени, после чего по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирован на родину.