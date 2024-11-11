Разыскиваемый по делу о разбое казахстанец экстрадирован из России

В апреле его задержали на территории Тюмени
Сотрудники Генпрокуратуры Казахстана экстрадировали из России гражданина для привлечения к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения, передает Kazpravda.kz
Как сообщается, злоумышленник в августе 2023 года в Павлодаре с целью завладения чужим имуществом с применением насилия, вступил в преступный сговор со своим знакомым для совершения преступления. Для реализации задуманного, подозреваемые, воспользовавшись ночным временем суток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завели ранее им знакомого потерпевшего в тёмное место и избив его до потери сознания, завладели имуществом на сумму около 200 тысяч тенге.
В результате нанесения многочисленных телесных повреждений потерпевшему причинили вред здоровью средней тяжести.
Один из соучастников уже осужден к пяти годам лишения свободы, а второй фигурант скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В апреле текущего года он был задержан на территории российской Тюмени, после чего по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирован на родину.
«В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества», – заключили в надзорном органе.