С начала года на социальную поддержку населения в Казахстане направлено 3,4 трлн тенге, выплаты охватили 4,5 млн человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во исполнение поручений Главы государства, данных в Послании, Правительство реализует переход к адресному формату помощи. Ключевыми инструментами этого стали «Социальный контракт» и «Цифровая карта семьи», направленные на вывод граждан из бедности.

Новый подход уже доказывает свою эффективность. Адресную социальную помощь на основе «Социального контракта» получают 48 тыс. семей, из которых 8,3 тыс. трудоспособных граждан уже обрели постоянный источник дохода через трудоустройство, обучение или открытие своего дела.

Технологической основой для этого служит «Цифровая карта семьи», которая анализирует данные из различных государственных систем, самостоятельно определяя нуждающихся в поддержке и исключая бюрократию. В систему уже интегрирована деятельность 128 Центров поддержки семьи, что позволило оказать комплексную помощь 4 тыс. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.