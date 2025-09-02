Реализация Послания Президента: соцподдержка переходит от заявительного принципа к выявлению нуждающихся

Общество
122

 С начала года на социальную поддержку населения в Казахстане направлено 3,4 трлн тенге, выплаты охватили 4,5 млн человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во исполнение поручений Главы государства, данных в Послании, Правительство реализует переход к адресному формату помощи. Ключевыми инструментами этого стали «Социальный контракт» и «Цифровая карта семьи», направленные на вывод граждан из бедности.

Новый подход уже доказывает свою эффективность. Адресную социальную помощь на основе «Социального контракта» получают 48 тыс. семей, из которых 8,3 тыс. трудоспособных граждан уже обрели постоянный источник дохода через трудоустройство, обучение или открытие своего дела.

Технологической основой для этого служит «Цифровая карта семьи», которая анализирует данные из различных государственных систем, самостоятельно определяя нуждающихся в поддержке и исключая бюрократию. В систему уже интегрирована деятельность 128 Центров поддержки семьи, что позволило оказать комплексную помощь 4 тыс. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

#Минтруда #соцподдержка

Популярное

Все
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Президент: «Капитаны китайского бизнеса смогут найти в Казахстане надежных партнеров»
Род-Айленд ввел «налог на Тейлор Свифт»
Токаев: «Поддерживаем инициативу Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в сфере ИИ»
Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА
Асхат Оралов назначен первым заместителем акима Мангистауской области
Открылась четвёртая сессия Парламента VIII созыва
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Перспективы развития сотрудничества обсудил Токаев с президентом АБИИ
Более тысячи человек погибли из-за оползня в Судане
Сабина Алтынбекова будет играть за казахстанский клуб
Бельгия готова признать Палестину на сессии ГА ООН в сентябре
Токаев принял председателя Совета директоров Huawei Technologies Co. LTD
Совместные проекты в нефтегазовой сфере обсудил Токаев с главой совета директоров CNPC
Более 30 человек погибли из-за наводнений в Пакистане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В погоне за «зайцами»
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
Стали ездить по правилам
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Свобода возможна лишь в правовом поле
Оперу «Хан Султан. Алтын Орда» впервые покажут в Татарстане
Президент выступит с Посланием народу Казахстана 8 сентября
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

Реализация Послания Президента: системные меры и результаты…
Около 90 тысяч таксистов, курьеров и других работников инте…
Свыше 90% казахстанской молодежи доверяет Президенту – соцо…
«30 добрых дел» — мечты детей сбываются в небе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]