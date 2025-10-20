Под председательством спикера Сената РК Маулена Ашимбаева состоялось очередное заседание Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК

Фото: Н. Байбулин / Сенат РК

Открывая работу заседания, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что цифровизация влияет на достижение до 70% ключевых индикаторов Целей устойчивого развития. В этом контексте масштабная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта являются важным направлением работы и для достижения ЦУР. По поручению Главы государства сегодня ведется системная работа по развитию IT-экосистемы. Вместе с тем, как отметил спикер Сената, реализация единой стратегии «Digital Qazaqstan» требует создания оптимальных механизмов правового регулирования и консолидации усилий всех заинтересованных сторон.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил задачу по преобразованию Казахстана в эффективное цифровое государство в течение трех лет. Цифровая трансформация должна на практике вносить свой весомый вклад в достижение Целей устойчивого развития страны. Важная задача - использовать цифровые решения там, где они действительно приносят результат, повышают эффективность, прозрачность и качество жизни граждан. Нужна эффективная правовая база в этой сфере. В Сенате сейчас рассматривается Закон «Об искусственном интеллекте», который призван сформировать законодательную базу управляемого развития новых технологий. Также в Парламенте ведется активное обсуждение проекта Цифрового кодекса - первого комплексного законодательного акта, который установит основные «правила игры» цифровых правоотношений. В целом депутатский корпус принимает активное участие в продвижении как Целей устойчивого развития, так и цифровой повестки в Казахстане», – отметил в своем выступлении спикер Сената.

На заседании состоялся обмен мнениями и были высказаны предложения касательно совместной реализации проектов по цифровизации. Речь, прежде всего, шла о Законе «Об искусственном интеллекте», который призван сформировать законодательную базу управляемого развития новых технологий, и о проекте Цифрового кодекса.

Несмотря на очевидные преимущества цифровых технологий в обеспечении инклюзивного образования, качественного здравоохранения, гендерного равенства, устойчивого экономического роста и защиты окружающей среды, участники обозначили и актуальные проблемы отраслей. В частности, как было отмечено экспертами, меры по развитию цифровизации и искусственного интеллекта довольно энергозатратны. В этой связи Маулен Ашимбаев обозначил важность синергии действий Министерств энергетики, искусственного интеллекта и цифрового развития, экологии и природных ресурсов, а также Агентства по атомной энергии в части развития энергетических мощностей страны.

«В рамках поручений Главы государства необходимо предусмотреть решение актуальных вопросов в программе Digital Qazaqstan. Особое место отводится применению искусственного интеллекта для повышения эффективности, прозрачности, экологичности производственных и управленческих процессов. В новой цифровой парадигме технологии должны создавать условия для социальной справедливости и рационального использования ресурсов. В конечном итоге новые технологии должны обеспечивать улучшение качества жизни населения», – резюмировал Маулен Ашимбаев, подчеркнув важность озвученных по итогам встречи предложений и инициатив по дальнейшей совместной работе.

В ходе заседания парламентской комиссии также выступили заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, заместитель Постоянного представителя ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов, руководители и представители казахстанских и международных компаний, а также члены Клуба экспертов при Сенате.