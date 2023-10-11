Ребенок попал с ожогами в реанимацию из детского сада Уральска

Фото: Kazpravda.kz

В детском саду Уральска девочка получила ожоги, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Инцидент произошел вчера, 10 октября. О случившемся написала мать ребенка в Instagram-паблике mamochki_uralska_vmeste_. По ее словам, девочке первую медпомощь оказала скорая и забрала в больницу.

"Ребенок сейчас лежит в реанимации, состояние – тяжелое. Ожог обеих конечностей 20-25%. Ожог 2-3 степени. Я хочу, чтобы наказали все руководство детского сада, поваров за то, что отдали ребенку кипящий суп. Как можно было такой кипяток принести малышам?! У меня в голове не укладывается! Пусть проходят проверку и накажут всех виновных за такое халатное отношение... Как можно было кипяток принести в группу к детям? Какой-то ребенок ее толкнул на кастрюлю супа. Где была нянечка? Воспитатель? Куда смотрели повара? Пусть понесут ответственность повара, весь персонал детского сада", - написала женщина.

За комментарием редакция Kazpravda.kz обратилась в управление здравоохранения ЗКО.

"Поступил вызов о случае ожога бульоном в детском саду "Балбобек". Со слов воспитателей, по неосторожности ребенок пролил на себя бульон. Время вызова 12.33 час. Пострадала девочка 2020 года рождения. Диагноз: термический ожог головы, грудной клетки, верхней и нижней конечности справа, левого и правого бедра (20-25 % тела). Транспортирована в ГКП на ПХВ "Областная детская многопрофильная больница". Находится в реанимации, состояние тяжелое", - сообщили в пресс-службе.