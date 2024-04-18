Ребенок получил инвалидность: с больницы взыскано 10 млн тенге

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В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области рассмотрели гражданское дело по иску матери в интересах несовершеннолетнего ребенка к одной из государственных больниц города.

Истец является матерью несовершеннолетнего ребенка 2019 года рождения.

Согласно материалам уголовного дела, в июне 2023 года ребенок, находясь дома, получил ожог тела кипятком и был доставлен в реанимационное отделение. Ему поставили диагноз: термический ожог 26-28% поверхности тела.

Ребенок нуждался в проведении операции. Однако за месяц нахождения ребенка в больнице операция не была проведена по причине неготовности аппарата.

Истец была вынуждена выписаться с больницы. В Оренбурге была сделана операция. Ребенку установлена инвалидность до 7 лет.

Учитывая испытываемые ребенком физические и нравственные страдания, вследствие некачественно оказанных услуг, суд взыскал с ответчика 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда и свыше 1 млн тенге материального ущерба.

Решение суда не вступило в законную силу.