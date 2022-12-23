Регионы с лучшими и худшими автодорогами назвали в Казахстане

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рассказали о лидирующих по состоянию местных дорог регионах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В текущем году всеми видами дорожных работ было охвачено 4,6 тысячи км местных дорог в нашей республике, из которых завершены 2,6 тысячи км. На эти цели было выделено 372 млрд тенге.

В рамках развития местной сети в стране реализуются 486 проектов: по капитальному и среднему ремонту – 391, по строительству и реконструкции – 95. До конца года планируют завершить 164 проекта по ремонту, 6 проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог.

«Завершаются реконструкция автомобильной дороги Лавровка – Чкалово (км 160-168 в Северо-Казахстанской области), моста на автомобильной дороге районного значения Айтеке би – Басыкара» в Кызылординской области, строительство первой очереди восточной объездной дороги в Шымкенте», – отмечают в Комитете автомобильных дорог МИИР.

Кроме того, в этом году закончат благоустраивать продолжение проспекта Абая в городе Алматы – одного из шести радиальных дорог к проекту Большой алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД). По итогам доля дорог местной сети в нормативном состоянии в Казахстане будет доведена до 85% к концу года, заверили в ведомстве.

В комитете подвели и предварительные итоги по областям.

«По предварительным итогам года, лучшее состояние местных дорог наблюдается в Мангистауской (95%), Жамбылской (95%), Алматинской (91%) областях, худшее состояние – в Западно-Казахстанской (39%), Актюбинской (66%) и Атырауской (70%) областях», – озвучили в КАД.