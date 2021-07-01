Регистрация компаний в МФЦА переведена в онлайн-формат

Фото: aifc.kz
В 2020 году регистрация компаний в Международном финансовом центре "Астана" была переведена в онлайн-формат, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МФЦА.
"В 2020 году регистрация компаний в МФЦА была полностью переведена в онлайн-формат. Ее срок сократился с семи до одного дня. Объем прямых налогов, выплаченных участниками МФЦА в 2020 году, составил 5,3 млрд тенге. В центральном депозитарии биржи – AIX CSD – в 2020 году открылось 40 тысяч новых счетов инвесторов. Объем инвестиций в ноты через приложение Tabys превысил 1 млн долларов США", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с ноября 2018 года через площадку Биржи МФЦА AIX привлечено более 321 млн долларов акционерного и 887 млн долларов долгового капитала.
"Общая сумма выданных займов и выпущенных облигаций на краудфандинговой платформе iKapitalist, работающей в юрисдикции МФЦА, превысила 2 млрд тенге. При этом все займы были погашены в срок. В МФЦА созданы все условия, в том числе регуляторные, для развития криптоинициатив. Центр готов оказать необходимую помощь всем криптоэнтузиастам. МФЦА последовательно поддерживает "зеленые" инициативы и ESG", – дополнили в пресс-службе МФЦА.
Кроме того, в пресс-службе МФЦА сообщили, что разработаны Правила выпуска "зеленых " облигаций для Биржи AIX. Предложены поправки в Экологический и Предпринимательский кодексы, проработаны меры экономического стимулирования бизнеса к использованию "зеленых" финансовых инструментов. Ведется работа с региональными эмитентами.
Также стоит отметить, что на данный момент в юрисдикции МФЦА зарегистрированы 845 компаний из 53 стран мира. По сравнению с мартом 2020 года количество участников удвоилось.
Напомним, с 1 по 3 июля в онлайн-формате проходит IV ежегодная конференция Astana Finance Days. В этом году центральная тема конференции "Восстановление роста". В ходе выступлений спикеров будут представлены новые продукты и услуги МФЦА, пройдут мастер-классы от мировых профессионалов в сфере FinTech, исламских финансов и юриспруденции.
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Представители бизнес сообществ и стартап-индустрии, а также известные предприниматели поделятся своим опытом ведения бизнеса и расскажут о своих личных историях успеха. Спикеры обсудят такие темы, как инвестиции в горнорудную отрасль, макроэкономика Казахстана, "зеленые" финансы и защита инвесторов.
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