Рекордная жара и полмиллиона смертей. Как идут дела с глобальным потеплением?

Экология
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2024 год едва перевалил зенит, а ему уже гарантировано место в истории климатического катаклизма промышленной эпохи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: REUTERS

За последнюю неделю мир пережил три самых жарких дня в современной истории, а каждый из последних 13 месяцев без исключения бил исторические температурные рекорды.

Люди гибнут от экстремальной жары, ООН говорит о новой «эпидемии» планетарного масштаба, а метеорологи предупреждают, что 2024 год повторит судьбу девяти последних, оказавшихся самыми жаркими в истории человечества, причем с серьезным отрывом.

Глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, набирает обороты, несмотря на то, что на смену «Эль-Ниньо», феномену нагревания поверхности Тихого океана, надвигается «Ла-Нинья» — ровно противоположное явление, на время снижающее температуры на планете.

Мировое сообщество как никогда разобщено из-за российской агрессии против Украины и противостояния США с Китаем, однако климатический кризис — общая проблема человечества, напомнил на этой неделе генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Земля нагревается все сильнее, и жизнь становится опаснее для всех и повсюду», — сказал он, обращаясь ко всем странам с предложением разработать программу борьбы с последствиями экстремальной жары.

Он назвал жару новой «эпидемией» и сказал, что она уже затронула несколько миллиардов человек. Температуры порой поднимаются до 50°C, что во влажном климате создает условия, несовместимые с жизнью человека.

Жара сказывается на благосостоянии населения. Более 70% всех работников в мире, или почти 2,5 млрд человек, страдают от экстремальных температур, следует из опубликованного на этой неделе доклада Международной организации труда. Как только столбик термометра поднимается выше 34°C, производительность труда падает вдвое, подсчитали ученые.

Экономический ущерб растет вслед за температурой. ООН оценивает его в 2,4 трлн долларов к 2030 году. В 1990-х годах он был в 10 раз меньше.

От жары ежегодно погибает полмиллиона человек — это в 30 раз больше, чем от разрушительных ураганов в тропиках, подсчитала ООН.

«Понятно, что жара летом стара как мир. Но экстремальная жара приходит все чаще, она становится все масштабнее и продолжительнее. Она подрывает экономику, тормозит прогресс, подпитывает неравенство и убивает людей», — сказал Гутерриш.

В группе риска — пожилые, беременные, бедные. В современном обществе их принято поддерживать за общий счет, и теперь этот счет вырастет, поскольку появилась еще одна статья расходов — климатическая.

Глобальное потепление набирает обороты, согласно всей статистике. Каждый из последних 13 месяцев был теплее, чем любой соответствующий месяц за всю историю наблюдений за климатом, показали несколько температурных баз данных, в том числе NASA и климатического центра Коперника при Евросоюзе.

К тому же, последние 12 месяцев подряд температура на планете превысила доиндустриальные уровни 1850–1900 годов более чем на 1,5°С. Порог условный, но именно его пытались удержать почти все страны мира, когда в 2015 году подписывали Парижское соглашение о борьбе с изменением климата.

В исторической перспективе ничего подобного планета не переживала уже сотни тысяч лет.

Взять этот июль, например.

21 июля 2024 года среднемировая температура на поверхности Земли поставила новый рекорд. Он продержался ровно день и пал 22 июля — планета прогрелась до 17,16°C. Следующий день — 23 июля — вновь оказался теплее предыдущего рекорда 17,08°C, установленного всего год назад, 6 июля 2023 года.

«Меня особенно впечатляет то, как уверенно температуры последних 13 месяцев бьют все предыдущие рекорды, — сказал глава Центра Коперника Карло Буонтемпо. — Мы вышли на неизведанную территорию, где в ближайшие месяцы и годы нас непременно ждут новые сюрпризы».

Буонтемпо с такой ставкой рискует не больше, чем тот, кто прогнозирует снег зимой или очередную дежурную победу «Манчестер Сити» в английской «Премьер-лиге». А в этом случае даже меньше.

Последние десять среднесуточных температурных рекордов в истории человечества пришлись на последние десять лет — с 2015 по 2024 год. Новые просто неизбежны.

Даже если июль и последующие месяцы окажутся прохладнее прошлогодних, в целом 2024 год с вероятностью 95% станет самым жарким в истории, прогнозирует ведущее климатическое издание Carbon Brief в анализе тенденций первого полугодия.

Грядущие через неделю новости о том, что июль 2024 года прервал тревожную серию температурных рекордов, не должны успокаивать человечество, предупреждают исследователи. Даже если текущий месяц не побьет зашкаливающий показатель июля 2023 года, он все равно окажется на 0,2°C теплее любого другого июля в истории.

#наука #климат #глобальное потепление

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